Scacchi, World Cup 2025: Erigaisi-Wei Yi, il quarto è servito. Avanti anche gli uzbeki

Saranno quattro su otto gli spareggi degli ottavi di finale alla World Cup 2025. Si “attiva”, in buona sostanza, la domenica nella quale si disputano quattro incontri con serie di due partite a cadenza veloce, sempre più veloce man mano che passa il tempo: due da 15’+10″, poi, se necessario, due da 10’+10″, due da 5’+3″, due da 3’+2″ e l’Armageddon con l’asta sul minor tempo per il Nero contro i 4’02” del Bianco che è però obbligato a vincere.

Quest’oggi ad avanzare sono i due uzbeki rimasti in tabellone, entrambi nella parte alta. A Javokhir Sindarov basta semplicemente pattare con il Nero contro Frederik Svane, il tedesco che al terzo turno era riuscito a estromettere il Campione del Mondo Gukesh. Attende il vincente di Harikrishna-Martinez Alcantara (meritorio il tentativo dell’indiano con l’Attacco Indiano di Re, ma nessuno dei due si sbilancia ed è patta dopo 35 mosse).

E avanti ci va anche Nodirbek Yakubboev, uno dei vincitori della giornata odierna, capace di sfruttare un decisivo attacco neanche contro l’arrocco corto dell’armeno Gabriel Sargissian (con il Nero), ma contro la sua retroguardia. Chiave: la 29a mossa, che consente a Yakubboev di guadagnare nel tempo un pedone, una posizione fortissima e altre cose che forzano la conclusione al 35° tratto per abbandono. Deve attendere chi vincerà domani tra il tedesco Alexander Donchenko e il vietnamita Le Quang Liem. In questo senso Donchenko deve prendersela con sé stesso un po’ per non aver gestito bene il tempo, un po’ perché, in un finale di Torri stravinto con due pedoni in più, commette un grave errore alla 69a mossa aprendosi alla cattura del pedone h, quello che sarebbe andato a promozione nelle sue intenzioni. Bravo in questo caso l’asiatico a non darsi mai per vinto, e a sapere che con i finali di Torre, spesso, si tende a litigare anche a questi livelli.

Nella parte bassa spareggi per lo spot del terzo teorico quarto di finale. Poco da dire sul duello tra il russo Daniil Dubov e l’americano Sam Shankland, ancor meno nel confronto tra connazionali Aleksey Grebnev-Andrey Esipenko. In basso, invece, arriva l’unico quarto che rispecchia in pieno i valori del tabellone: Arjun Erigaisi contro Wei Yi. In particolare, l’indiano elimina l’armeno ormai in quota USA Levon Aronian, e lo fa dopo una partita di assoluto interesse. In essa, Erigaisi, con il Nero, sfrutta un errore fatale di Aronian alla 38a, una proposta di scambio delle Torri che non tiene conto della micidiale 38… Ch3, con la quale per evitare di prendere un rapido scacco matto si deve cedere la qualità. Abbandono immediato. Quanto a Wei Yi, il cinese si trova meglio fin dall’apertura contro l’americano Samuel Sevian (che due giorni fa aveva eliminato nel thriller dell’Armageddon Lorenzo Lodici), andando poi a convertire un finale di Alfiere contro Cavallo e due pedoni in più, mostrandosi in possesso di splendida tecnica in tal senso.

TABELLONE WORLD CUP 2025

Ottavi di finale

F. Svane (GER) [64]-Sindarov (UZB) [16] 0,5-1,5

Harikrishna (IND) [24]-Martinez Alcantara (MEX) [57] 1-1

Yakubboev (UZB) [28]-Sargissian (ARM) [76] 1,5-0,5

Le Quang Liem (VIE) [13]-Donchenko (GER) [61] 1-1

Dubov (FID) [30]-Shankland (USA) [46] 1-1

Grebnev (FID) [86]-Esipenko (FID) [27] 1-1

Wei Yi (CHN) [7]-Sevian (USA) [23] 1,5-0,5

Aronian (USA) [15]-Erigaisi (IND) [2] 0,5-1,5

I russi che hanno deciso di non cambiare federazione giocano attualmente sotto bandiera FIDE.