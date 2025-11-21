Scacchi, World Cup 2025: le semifinali si aprono con due patte

Si aprono i giorni delle semifinali in World Cup 2025. Gli scacchi stanno per scoprire due dei tre nomi che andranno al Torneo dei Candidati 2026, vale a dire i finalisti dell’evento di Goa, in India. Il terzo uscirà dalla sfida che varrà il terzo posto. Fino ad ora l’equilibrio non si è spezzato, nel senso che entrambi i minimatch sono iniziati con due patte.

Il derby uzbeko tra Nodirbek Yakubboev e Javokhir Sindarov, in particolare, non offre particolari spunti: dopo il Gambetto di Donna Rifiutato in cui i due entrano, del resto, non ha particolari ambizioni e così si arriva molto tranquillamente a una patta in 30 mosse. Da notare che Sindarov, con il Nero, decide di non sfruttare delle gravi ristrettezze di tempo di Yakubboev (che al momento dell’equa divisione del punto aveva 1’16” sull’orologio per 10 mosse, al netto dei 30 secondi di incremento per ciascuna).

Molto interessante, invece, quanto accade tra Wei Yi e Andrey Esipenko. Dopo una bell’interpretazione dell’apertura, una Difesa Francese classica con il cambio dei pedoni in e4, il russo riesce a piazzare una Torre in h4 che si rivela una spina nel fianco del cinese, con il Bianco. Wei Yi, però, alla 28a mossa trova una brillantissima combinazione difensiva con la quale, alla fine di tutto, sacrifica una Torre netta per ottenere una situazione nella quale Esipenko non può far altro che subire scacchi in continuazione. A quel punto è obbligata la patta.

Domani la seconda giornata di semifinali, a colori invertiti per i giocatori, e sempre con 90’+30″ a mossa fino alla 40a e poi 30′ ulteriori, sempre con incremento di 30″, per finire. In caso di 1-1 si andrà agli spareggi a cadenza veloce. In ogni caso la finale inizierà lunedì.

TABELLONE WORLD CUP 2025

Semifinali

Sindarov (UZB) [16]-Yakubboev (UZB) [28] 0,5-0,5

Esipenko (FID) [27]-Wei Yi (CHN) [7] 0,5-0,5