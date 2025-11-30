Scacchi: ai Campionati Italiani partiti i tornei donne e Under 20. Assoluti, Bettalli resta leader

Giornata strapiena ai Campionati Italiani di scacchi, perché oltre agli Assoluti, a Spilimbergo hanno preso il via anche i tornei femminile e Under 20, tutti con diversi interessanti motivi di seguito. Ma andiamo con ordine, partendo dal torneo principale che anche oggi ha raccolto alcuni risultati da segnarsi.

Innanzitutto, è una sola la scacchiera sulla quale si è avuta una vittoria, quella di Valerio Carnicelli su Edoardo Di Benedetto. La pressione di Carnicelli, con il Bianco, a partire dall’uscita dalla Difesa Francese come apertura crea alla lunga problemi al suo avversario che, però, resiste tenacemente in un finale molto complesso di Alfiere, Cavallo e tre pedoni (Carnicelli) contro Alfiere, Cavallo e due pedoni (Di Benedetto). Decisivo il fatto che, alla fine, ci si trovi con Alfieri su case dello stesso colore e quelli che diventano due pedoni in più per il Bianco. Carnicelli vince dopo 79 mosse.

Il big match è quello tra Luca Moroni e Sabino Brunello, due dei più attesi a Spilimbergo. Finisce patta dopo 27 mosse senza che nessuno dei due riesca mai a prendere davvero l’iniziativa sull’altro. Del fatto si avvantaggia Francesco Bettalli, che si divide a metà il punto con Alberto Barp. Patte abbastanza brevi anche nelle partite Andrea Favaloro-Vittorio Cinà e Claudio Paduano-Carlos Garcia Palermo. Turno di riposo per Gabriele Lumachi.

Fuochi d’artificio nel primo turno femminile, dove l’unica patta arriva tra Olga Zimina e Giulia Sala: una partita, questa, in cui la seconda, con il Nero, si difende tenacemente in un finale di Donne con un pedone in meno. Parte bene Marina Brunello, che batte Camelia Ciobanu trovandosi in vantaggio fin dall’uscita dall’apertura, una Difesa Francese dalla quale ricava una pressione sempre più forte che, alla fine, porta al successo in 51 mosse.

Vince anche Greta Viti, 15 anni e già insignita del titolo di WFM (Maestra FIDE femminile: si ottiene arrivando a un ELO di 2100 con almeno 30 partite valide per la variazione ELO FIDE giocate) con un bell’attacco che le porta un guadagno di qualità e poi una rete di matto in tre a partire dalla 44a mossa contro Enrica Zito. Anche l’altra diventata di recente WFM, Kamilla Rubinshtein, s’impone su Elisa Cassi, che cade in una combinazione nella quale perde una Torre netta e abbandona dopo 35 mosse. Successo anche per Valeria Martinelli su Lara Scagliarini: in questo caso i Cavalli del Bianco, manovrato da Martinelli, sono fondamentali per restringere l’azione del Nero, che si ritrova a giocare un finale con tre pedoni in meno: abbandono alla 48a.

Infine, l’Under 20 che racchiude anche speranze molto giovani e di cui si parla (giustamente) tantissimo. Uno dei nomi è quello di Leonardo Vincenti, 13 anni e già Maestro FIDE (titolo che si raggiunge con un ELO di 2300 con 30 partite valide per la variazione del rating ELO FIDE giocate). Ed è proprio lui a battere Leo Titze con una partita d’attacco molto bella nella quale riesce a guadagnare la qualità, nella forma di un Alfiere, e ad entrare in un finale vinto di Torre, Alfiere e pedone contro Torre e pedone.

Colpisce anche Lorenzo Fava, che si impone con il Nero contro Luca Giordani in una partita nella quale un errore proprio di quest’ultimo giocatore permette al vincitore di guadagnare brillantemente la qualità in pieno mediogioco. Patta veloce (23 mosse) tra Gabriele Urbani e Joshuaede Cappelletto, più lottata tra Pasquale Romagno e Nicolas Perossa (con il classe 2009 triestino che rischia). E abbastanza ricca di eventi anche l’equa divisione del punto tra Neven Hercegovac e Niccolò Casadio.

Di seguito tutti i risultati, le classifiche e gli incontri di domani per ciascuna categoria.

ASSOLUTO

4° turno

Favaloro-Cinà 0,5-0,5

Barp-Bettalli 0,5-0,5

Carnicelli-Di Benedetto 1-0

Paduano-Garcia Palermo 0,5-0,5

Moroni-S. Brunello 0,5-0,5

Riposa Lumachi

Classifica

1 Bettalli 3

2 S. Brunello, Moroni, Carnicelli 2,5

5 Favaloro 2

6 Barp, Di Benedetto, Garcia Palermo, Lumachi 9

10 Cinà 1

11 Paduano 0,5

5° turno

S. Brunello-Favaloro

Garcia Palermo-Moroni

Lumachi-Paduano

Bettalli-Carnicelli

Cinà-Barp

Riposa Di Benedetto

FEMMINILE

1° turno

Viti-Zito 1-0

Zimina-Sala 0,5-0,5

Rubinshtein-Cassi 1-0

Martinelli-Scagliarini 1-0

M. Brunello-Ciobanu 1-0

Classifica

1 Viti, Rubinshtein, Martinell, M. Brunello 1

5 Zimina, Sala 0,5

7 Ciobanu, Scagliarini, Cassi, Zito 0

2° turno

Zito-Ciobanu

Scagliarini-M. Brunello

Cassi-Martinelli

Sala-Rubinshtein

Viti-Zimina

UNDER 20

1° turno

Urbani-Cappelletto 0,5-0,5

Vincenti-Titze 1-0

Romagno-Perossa 0,5-0,5

Giordani-Fava 0-1

Hercegovac-Casadio 0,5-0,5

Classifica

1 Vincenti, Fava 1

3 Urbani, Romagno, Hercegovac, Casadio, Perossa, Cappelletto 0,5

9 Giordani, Titze 0

2° turno

Cappelletto-Casadio

Fava-Hercegovac

Perossa-Giordani

Titze-Romagno

Urbani-Vincenti