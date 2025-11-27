Scacchi: Campionati Italiani Assoluti 2025, a Spilimbergo si parte coi fuochi d’artificio

Hanno preso il via oggi i Campionati Italiani Assoluti di scacchi, di scena nel nuovo centro tecnico federale sito a Spilimbergo. Non una sola patta si è vista nei sei incontri odierni: soltanto vittorie da una parte o dall’altra della scacchiera.

In particolare, il confronto più atteso della giornata lo vince, e in circostanze anche abbastanza particolari, Luca Moroni nei confronti del veterano Michele Godena, che è un po’ il padre putativo dell’attuale generazione tricolore di cui lo stesso Moroni fa parte. Sabino Brunello batte Valerio Carnicelli dopo essersi trovato nelle condizioni di sfruttare un pedone passato bloccando contemporaneamente quello dell’avversario, con il Nero, che è costretto ad abbandonare dopo 49 mosse.

Il colpo della generazione passata lo piazza Carlos Garcia Palermo, il 72enne Grande Maestro di La Plata che dal 1989 al 1998 e poi ancora dal 2005 gioca per l’Italia. Molto brillante il finale che lo conduce a battere Alberto Barp. C’è poi un bruttissimo errore di Torre alla 26a mossa di Edoardo Di Benedetto che gli costa posizione e partite contro Francesco Bettalli (in buona sostanza finché il Bianco ha scacchi può far qualcosa, quando smette di averli per lui è finita).

Bravo, invece, Gabriele Lumachi a condurre in porto un finale con un pedone in più contro Vittorio Cinà, nella partita con più mosse della giornata (60). Andrea Favaloro, infine, riesce a sconfiggere Claudio Paduano dopo essersi sostanzialmente visto recapitare pedone e posizione gratis alla 19a mossa (partita durata fino alla 47a).