Salto con gli sci, anche le donne fanno tappa a Falun. Per loro, il trampolino grande è inedito

La seconda tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci si terrà fra venerdì 28 e domenica 30 novembre a Falun, in Svezia, dove gli uomini hanno gareggiato infrasettimanalmente nei giorni scorsi. Difatti, saggiamente, si evita che le ragazze saltino sul pericoloso e infido Rukatunturi.

Eccellente la logistica concepita dalla Fis, che ha diluito il programma della “prova generale” dei Mondiali 2027 (sui trampolini di Falun si assegneranno le prossime medaglie iridate, tra quindici mesi), impedendo un weekend “bianco” al salto femminile, che viceversa avrà modo di vivere delle competizioni, seppur in un luogo diverso dai maschi.

Come accaduto con gli uomini, anche le donne si cimenteranno sia sul trampolino grande (lunedì 28) che su quello piccolo (domenica 30), testando dunque ambedue gli impianti destinati a fare da palcoscenico al pinnacolo agonistico dell’inverno 2026-27.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°2

Borgo: Falun (Svezia)

Struttura (NH): Lugnet (HS105)

Struttura (LH): Lugnet (HS134)

Competizioni ospitate (NH): 2

Competizioni ospitate (LH): 0

Prima gara: 15 marzo 2014

Ultima gara: 20 febbraio 2015

ESITO GARA COPPA DEL MONDO 15/03/2014

1. TAKANASHI Sara (JPN)

2. ITO Yuki (JPN)

3. KYKKNÄNEN Julia (FIN)

4. CLAIR Julia (FRA)

5. VOGT Carina (GER)

6. ROGELJ Spela (SLO)

7. POZUN Katja (SLO)

8. JEROME Jessica (USA)

9. LOGAR Eva (SLO)

10. MATTEL Coline (FRA)

19. INSAM Evelyn (ITA)

30. RUNGGALDIER Elena (ITA)

ESITO MONDIALI 2015

1. VOGT Carina (GER)

2. ITO Yuki (JPN)

3. IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

4. TAKANASHI Sara (JPN)

5. HENRICH Taylor (CAN)

6. HENDRICKSON Sarah (USA)

7. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

8. PINKELNIG Eva (AUT)

9. JEROME Jessica (USA)

10. ROGELJ Spela (SLO)

30. RUNGGALDIER Elena (ITA)

33. INSAM Evelyn (ITA)

Nota bene: Ambedue le competizioni si disputarono su trampolino piccolo. Non esistono precedenti femminili sl trampolino grande.