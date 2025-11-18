Rugby, l’Inghilterra sul podio del ranking mondiale. Salgono anche le Fiji

Terzo weekend di test match autunnali e a poche settimane dai sorteggi della Rugby World Cup 2027 i giochi per le fasce di merito sembrano ormai fatti. L’Argentina allunga decisa sull’Australia per blindare il sesto posto – ultimo della prima fascia – mentre il Galles stacca il Giappone per garantirsi almeno la seconda fascia. Mentre in alto l’Inghilterra scavalca l’Irlanda sul podio.

La vittoria contro l’Italia non smuove la classifica per il Sudafrica che si conferma in vetta con 93,06 punti, con alle sue spalle la Nuova Zelanda, che però perdendo con l’Inghilterra scende a 90,33 punti. Proprio il successo dei britannici significa che l’Inghilterra balza al terzo posto con 89,09 punti.

Scende dal podio l’Irlanda, quarta con 88,85 punti e che viene avvicinata un poco dalla Francia, con i transalpini quinti, ma saliti a 87,07 punti. L’Argentina rimante in sesta posizione salendo a 85,30 punti, staccando nettamente l’Australia che è settima con 81,69 punti, fuori come detto dalla prima fascia di merito nei sorteggi iridati. Nonostante la sconfitta contro la Francia salgono all’ottavo posto le Fiji che hanno 81,03 punti.

La squadra isolana ha scavalcato infatti la Scozia, si scivola al nono posto dopo il ko con l’Argentina e ha 80,22 punti, davanti a un’Italia che mantiene saldo il decimo posto con 78,98 punti. Fuori dalla top10 la Georgia resta undicesima, il Galles è alla dodicesima posizione, ma allunga in maniera importante sul Giappone, blindando l’ultimo posto per la seconda fascia. La Spagna è quattordicesima, mentre l’Uruguay, si conferma in quindicesima posizione.

World Rugby Ranking – aggiornato al 18 novembre 2025

Sudafrica – 93.06

Nuova Zelanda – 90.33

Inghilterra – 89.09

Irlanda – 88.85

Francia – 87.07

Argentina – 85.30

Australia – 81.69

Fiji – 81.03

Scozia – 80.22

Italia – 78.98

Georgia – 74.69

Galles – 74.23

Giappone – 72.58

Spagna – 69.12

Uruguay – 68.52