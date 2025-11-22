Quanti soldi può guadagnare l’Italia in Coppa Davis? L’assegno sicuro e il premio vittoria da dividere

L’Italia si è qualificata alla finale della Coppa Davis: dopo aver sconfitto l’Austria e il Belgio per 2-0, gli azzurri si sono meritati l’approdo all’atto conclusivo della massima competizione per Nazionali maschili di tennis e domenica 23 novembre (ore 15.00) torneranno in campo sul cemento indoor di Bologna per fronteggiare la vincente del confronto tra Germania e Spagna. I ragazzi del capitano Filippo Volandri andranno a caccia della terza Insalatiera consecutiva, tra l’altro senza poter contare sui fenomeni come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono stati impeccabili nei rispettivi singolari disputati nel capoluogo emiliano: il numero 56 del mondo ha dettato legge in due set nelle sue prime due uscite, mostrando un’ottima tenuta tecnica e un’eccellente solidità mentale di fronte al proprio pubblico; il numero 22, che per la prima volta in carriera sta giocando da leader della squadra, ha passeggiato al debutto e poi ha dato vita a una battaglia campale con Zizou Bergs decisa al termine di un infinito tie-break (17-15) nel terzo set. All’orizzonte ci saranno i tedeschi guidati da Alexander Zverev (numero 3 del ranking ATP) o gli iberici privi di Carlos Alcaraz?

Il risultato ha un enorme peso dal punto di vista sportivo e agonistico, visto che il Bel Paese ha raggiunto la terza finale consecutiva e il decimo atto conclusivo della propria storia, ma come sempre va annotato anche un interessante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia raggiungendo la finale di Coppa Davis? Il montepremi è pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,3 milioni di euro), che saranno suddivisi tra giocatori, staff e Federazione in base ad accordi interni.

Questo è l’assegno garantito dalla ITF, che organizza il prestigioso evento. E se l’Italia dovesse alzare al cielo la quarta Insalatiera della propria storia dopo quelle del 1976, 2023 e 2024? In quel caso il premio complessivo sarebbe di 2 milioni di dollari statunitensi (circa 1,73 milioni di euro) e verranno seguite le medesime regole di suddivisione del jackpot.

QUANTI SOLDI GUADAGNA L’ITALIA CON LA FINALE IN COPPA DAVIS?

1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,3 milioni di euro).

E SE VINCE L’INSALATIERA…

2 milioni di dollari (circa 1,73 milioni di euro).