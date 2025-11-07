Puppo categorico: “Vedo Sinner favorito su Alcaraz a Torino. Perlas con Musetti un principio di cambiamento”

Dario Puppo si è soffermato sul sorteggio delle ATP Finals durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Il sorteggio del girone di Sinner ha praticamente duplicato il tabellone del Masters di Parigi: i tre avversari che ha sconfitto nell’ultimo torneo giocato sono finiti dalla sua parte (ipotizzando che ci sia Auger-Aliassime, n.d.r.). Di Zverev non abbiano notizie precise, viene da un problema alla caviglia e vediamo come recupera. Zverev ha perso le ultime quattro partite contro Sinner, Shelton le ultime sette, Auger-Aliassime le ultime tre: è il più pericoloso, ma non è detto che ci sia lui, perché potrebbe esserci Musetti. Alcaraz ha sempre vinto con de Minaur, con Djokovic ci ha perso diverse volte tra cui la finale alle Olimpiadi e gli Australian Open, ma ci ha vinto a Wimbledon. Con Fritz ha perso alla Laver Cup, ma contro di lui ha un buon record“.

Il telecronista di Eurosport si è proiettato anche sullo scenario che permetterebbe a Jannik Sinner di chiudere l’anno da numero 1 del mondo: “Dei tre che sono capitati nel girone di Alcaraz, chi può togliere quella vittoria che renderebbe ancora incerta l’assegnazione del numero 1 del mondo? Fritz potrebbe farlo e poi dovrebbe vincere il girone per fare in modo che ci sia la decisiva semifinale tra Sinner e Alcaraz. Mettiamo che Alcaraz non chiuda il discorso numero 1, che è forse più importante della vittoria delle ATP Finals, ma che vinca il girone e dunque affronti il secondo del girone di Sinner, il destinato avversario sarebbe Zverev o Auger-Aliassime?”.

L’esperto di tennis è stato lapidario: “Sinner contro Alcaraz per me al momento è favorito, non vedo chi possa togliergli un set. Il sorteggio per Sinner è forse il migliore, perché comunque sia Alcaraz, se non vince le tre partite nel girone, trova comunque un avversario tosto. Zverev e Djokovic sono i due indiziati per non finire le Finals e così Musetti potrebbe subentrare per almeno una partita“.

Una battuta su Perlas nuovo allenatore di Musetti: “Perlas allenatore di Musetti? Lo vedrei come principio di cambiamento, nel senso di numero di settimane a disposizione di Tartarani. A Perlas affidi la casa, non una camera, è abituato ad avere in mano la situazione”.