Pattinaggio artistico: Grassl rincorre la Finale a Skate America, super sfida nelle coppie

Si alza la tensione a Lake Placid, località che ospita questo weekend Skate America 2025, penultimo appuntamento valido per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico pianificato presso l’Herb Brooks Arena. Tanti i temi sul piatto in vista della quinta tappa della rassegna itinerante, dove molteplici atleti cercheranno di strappare il pass per le Finals di Nagoya.

In chiave Italia l’osservato speciale sarà Daniel Grassl che, forte della seconda posizione ottenuta alla Cup Of China, è intenzionato ad ottenere un altro piazzamento di lusso per assicurarsi un posto nell’ultimo atto. Il principale avversario ha un nome ed un cognome chiaro: Mikahil Shaidorov, il kazano che in Cina è arrivato terzo motivatissimo a riscattarsi per attestarsi nuovamente ad alti livelli. Attenzione però anche a Nikolaj Memola, altro azzurro che può puntare alla top 3, così come le mine vaganti identificate in Kevin Aymoz dalla Francia e Kazuki Tomono dal Giappone.

In campo femminile spazio alla padrona di casa nonché detentrice del titolo iridato Alysa Liu, seconda a Chongqing e pronta a festeggiare davanti al proprio pubblico. La statunitense curiosamente condividerà il ghiaccio con tante altre pattinatrici già sfidate in Cina: il riferimento è alla georgiana Anastasiia Gubanova (quarta) ed alle giapponesi Hana Yoshida (decima) e Rinka Watanabe (terza). Presenti inoltre Rion Sumiyoshi, terza ad Angers, senza dimenticare la nostra Lara Naki Gutmann, quinta a Skate Canada ed alle prese in una prova senza particolare stress, dove tenterà di confermare il lodevole stato di forma sciorinati nei primi appuntamenti stagionali.

Nelle coppie previsti fuochi d’artificio, e sarà probabilmente l’unico topic sul piatto rilevante, con la grande sfida che vedrà confrontarsi i nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara e gli spregiudicatissimi georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, considerati tra gli atleti più agguerriti del parterre. Più debole infine la disputa della danza, dove più che altro sarà interessante capire l’attuale livello di Madison Chock-Evan Bates. Per loro, è doveroso dirlo, la qualificazione è più che altro una formalità.