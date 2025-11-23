Pagelle slalom femminile Gurgl 2025: Shiffrin spaventosa, Colturi fa il massimo, Ljutic delude, Della Mea che spreco!

PAGELLE SLALOM GURGL 2025

Domenica 23 novembre

MIKAELA SHIFFRIN 10: spaziale. Sembra letteralmente fare un altro sport rispetto alle rivali. Dopo una prima manche nella quale, stranamente, non aveva fatto il vuoto come successo a Levi, nella seconda è devastante. Sembra non avere gli sci sotto i piedi ma due razzi. Va semplicemente ad un’altra velocità. 1.23 a Lara Colturi, 1.41 a Camille Rast. 2.05 alla sesta. Quasi 3 secondi alla decima. Sta riscrivendo il concetto di “dominio”. Vittoria numero 103 in Coppa del Mondo. La numero 66 in slalom, il podio numero 159. Numeri spa-ven-to-si. Spaventosi!

LARA COLTURI 8.5: si potrebbe fare il copia-e-incolla di quanto scritto a Levi. Lei fa tutto bene, anzi benissimo. Prima e seconda manche. Regola tutte le “terrestri”. Per sua sfortuna davanti c’è Mikaela Shiffrin che cannibalizza lo slalom. Per il momento la sfida è impari, ma la sciatrice che gareggia sotto la bandiera albanese sa che se continuerà così il futuro sarà suo.

CAMILLE RAST 7.5: un podio di spessore per l’elvetica che si riscatta dopo il 15° posto di Levi. Terza a metà gara, terza al traguardo. Respinge gli attacchi delle inseguitrici e con un finale a tutta si assicura il primo podio stagionale. Spoiler: non sarà l’unico…

WENDY HOLDENER 7: manca il podio e scivola di una posizione ma può essere soddisfatta. La svizzera mette in mostra una versione eccellente di sé. Non è certo la più giovane, ma non sarà mai la meno tecnica. Su quello tutte avranno da imparare sempre da lei.

EMMA AICHER 5.5: dopo un ottimo inizio a Levi oggi è tornata nei ranghi. Decima a metà gara chiude al nono posto. Non certo la sua giornata migliore, ma dovrà essere brava a ripartire da quanto fatto in Lapponia.

ZRINKA LJUTIC 4.5: inizio di stagione davvero complicato per la croata che, giova ricordarlo, un anno fa aveva alzato al cielo la Coppa di specialità. Dopo il sesto posto di Levi fa addirittura peggio a Gurgl, uscendo di scena nella seconda manche. Nella prima non aveva incantato, nella seconda, invece, commette un errore non da lei. Forse deve ancora smaltire il successo dell’anno scorso e, nel complesso, la pressione di doversi confermare.

LARA DELLA MEA 5.5: una media tra il 7 della prima manche e il 4 della seconda. A metà gara sognava, quantomeno, una top10 comoda. Invece nella seconda discesa non ne azzecca una tra errori, ritardi di linea e la sensazione nettissima di sciare con il freno a mano tirato. Occasione davvero sprecata per la tarvisiana. Peccato.

NAZIONALE ITALIANA DI SLALOM: siamo alle solite. Ormai già vedere una atleta nella seconda manche viene festeggiato come un grande risultato. Ci riesce Lara Della Mea della quale abbiamo parlato in precedenza. Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Annette Belfrond chiudono fuori dalle 30, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli e Giulia Vallerani nemmeno chiudono la prima manche. Ennesima gara da dimenticare. Un commento che è diventato persino stucchevole…