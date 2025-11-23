LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2025 in DIRETTA: chi fermerà Mikaela Shiffrin?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Gurgl, evento della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Secondo appuntamento consecutivo tra le porte strette: dopo la vittoria di Michaela Shiffrin a Levi il circo bianco si sposta in Austria per il secondo slalom stagionale.

L’americana proverà a concedere il bis sulla neve austriaca. La fenomenale statunitense proverà a dimostrare nuovamente di non avere rivali in slalom per ottenere la seconda vittoria consecutiva. Shiffrin sembra aver recuperato completamente la forma dopo l’infortunio rimediato a metà della passata stagione.

A guidare il lotto delle inseguitrici saranno Lara Colturi e Zrinka Ljutic. L’italo-albanese ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione tra le porte strette ottenendo il secondo posto a Levi e quest’oggi proverà ad ottenere la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. La croata, vincitrice della classifica di specialità lo scorso anno, cerca il riscatto dopo il deludente inizio di stagione. In casa Italia, invece, vedremo in azione Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani e Annette Belfrond.

La prima manche dello slalom di Gurgl inizierà alle 10.30, mentre la seconda prova è in programma alle 13.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello Slalom di Gurgl con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!