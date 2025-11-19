Nuoto, i convocati dell’Italia per gli Europei in vasca carta: debutta Alessandra Mao, tanti big a Lublino

L’Italia punta a essere grande protagonista agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta, che si disputeranno a Lublino (Polonia) dal 2 al 7 dicembre. La nostra Nazionale sarà composta da trentadue atleti (20 uomini e 12 donne), che proveranno a emulare l’eccellente riscontro dell’ultima rassegna continentale (7 ori, 12 argenti, 3 bronzi e secondo posto nel medagliere).

Il DT Cesare Butini ha selezionato gli azzurri che scenderanno in acqua tra un paio di settimane, tra cui spiccano i medagliati degli ultimi Mondiali in vasca lunga: Simone Cerasuolo (oro nei 50 rana), Thomas Ceccon (argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla), Simona Quadarella (argento nei 1500 stile libero) e Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana).

Sui blocchi di partenza vedremo anche tanti giovani di talento come Carlos D’Ambrosio e Sara Curtis, da annotare anche l’atteso debutto in Nazionale Assoluta per la 14enne Alessandro Mao. Chiamata azzurra anche per gli emergenti Giovanni Guatti, Agata Maria Ambler, Irene Burato, Paola Borrelli. Il Direttore Tecnico ha dichiarato: “La rassegna continentale in vasca corta rappresenta il primo appuntamento internazionale di rilievo di una stagione agonistica che sarà molto intensa; in estate avremo infatti prima i campionati europei di Parigi, dal 10 al 16 agosto, e successivamente i Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 20 al 26 agosto“.

Butini ha poi proseguita: “Questa annata ci consentirà di visionare e valutare tanti giovani e di alimentare la base per la composizione della squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Quindi con le convocazioni abbiamo deciso di favorire ulteriormente il ricambio generazione, già avviato coi mondiali di Budapest in vasca corta e di Singapore; abbiamo inserito nel gruppo, inoltre, Alessandra Mao e Paola Borrelli che nella passata stagione avevano ottenuto il tempo individuale per la rassegna iridata pur non partecipandovi perché impegnate nelle manifestazioni giovanili“.

CONVOCATI EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025

UOMINI

Christian Bacico

Federico Burdisso

Michele Busa

Thomas Ceccon

Simone Cerasuolo

Carlos D’Ambrosio

Marco De Tullio

Leonardo Deplano

Manuel Frigo

Giovanni Guatti

Francesco Lazzari

Gabriele Mancini

Christian Mantegazza

Nicolò Martinenghi

Filippo Megli

Lorenzo Mora

Alberto Razzetti

Simone Stefanì

Lorenzo Zazzeri

Ludovico Blu Art Viberti

DONNE

Lisa Angiolini

Sara Curtis

Silvia Di Pietro

Simona Quadarella

Costanza Cocconcelli

Alessandra Mao

Emma Virginia Menicucci

Paola Borrelli

Agata Maria Ambler

Anita Gastaldi

Irene Burato

Anna Chiara Mascolo