Novak Djokovic smentisce Binaghi sulla presenza alle ATP Finals: “Non ho parlato con lui, deciderò a fine torneo!”

Novak Djokovic ha esordito bene nel torneo ATP250 di Atene (Grecia). Nell’evento curato e gestito dalla sua famiglia, Nole ci tiene a far bene, anche per rendersi conto della sua competitività. Il primo match non era dei più semplici, perché il cileno Alejandro Tabilo lo aveva sempre battuto nei due incontri precedenti: 6-2 6-3 a Roma l’anno scorso; 6-3 6-4 sulla terra rossa di Montecarlo quest’anno.

Ulteriori stimoli c’erano per rifarsi e il 38enne serbo ha messo in atto le proprie intenzioni, piegando la resistenza del sudamericano col punteggio di 7-6 (3) 6-1. Nei quarti di finale, Djokovic giocherà contro il portoghese Nuno Borges. Prestazione del 24-volte vincitore Slam finita sotto la lente di ingrandimento anche per verificare la propria condizione in vista delle ATP Finals di Torino, che dal 9 al 16 novembre terranno banco all’Inalpi Arena.

A questo proposito, due giorni fa, il presidente della FITP, Angelo Binaghi, coinvolto nell’organizzazione dell’evento citato, aveva dichiarato ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento che: “Noi abbiamo avuto conferma che Djokovic ci sarà a Torino“.

Sul finire della conferenza stampa post match in Grecia, la collega Vicky Georgatou ha chiesto al fuoriclasse nativo di Belgrado se potesse confermare le parole del presidente Binaghi. La risposta di Nole è stata molto chiara: “Non so da dove lui ha avuto questa informazione, certamente non da me e non dal mio team! Deciderò a fine torneo!“. Non resta che attendere…