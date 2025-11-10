Novak Djokovic rivela le proprie intenzioni sul ritiro: un traguardo molto lontano per il serbo

Novak Djokovic ha concluso il suo 2025 con l’affermazione n.101 in carriera nel massimo circuito internazionale. Il successo nella finale dell’ATP250 di Atene (Grecia) contro Lorenzo Musetti ha assunto un significato speciale. Nole, infatti, è diventato il giocatore più “anziano” a conquistare un titolo a livello ATP, accorciando le distanza nei confronti di Jimmy Connors (109) e di Roger Federer (103) che lo precedendo nella particolare graduatoria di tornei vinti in carriera

A questo punto c’è da chiedersi quando il campione serbo voglia appendere la racchetta al chiodo. “Nel corso della mia vita e della mia carriera ho sempre avuto un piano mentale a lungo termine: sapere cosa voglio e come lo voglio“, ha spiegato in conferenza stampa in Grecia.

“Avendo raggiunto assolutamente tutti gli obiettivi possibili, ho detto che i Giochi Olimpici del 2028 sarebbero un traguardo che mi piacerebbe vivere, perché desidero giocare ancora per diversi anni. Se potessi finire la carriera alle Olimpiadi, con la bandiera serba, sarebbe magnifico“, ha sottolineato Nole.

Tuttavia, nulla è garantito: “Arriverò fino a lì? Non lo so. Ci sono cose che non dipendono da me. Cerco di restare il più possibile in salute, sia mentalmente che fisicamente, e di mantenere quella energia competitiva“. Un scadenza molto in là per lui che ha 38 primavere sulle spalle. Non resta che attendere l’evoluzione degli eventi.