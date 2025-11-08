NBA, i risultati della notte (8 novembre): Heat da record, 53 punti nel primo quarto in NBA Cup

Notte ricca per l’NBA Cup quella appena passata, con ben 11 sfide in programma. Tra tutte, spicca la prova devastante dei Miami Heat, che travolgono gli Charlotte Hornets. Successi anche per Cleveland, San Antonio, Detroit, Toronto, Milwaukee, Memphis e Minnesota, in un turno che conferma come la NBA Cup stia regalando spettacolo e grandi prestazioni individuali.

I Miami Heat hanno travolto gli Charlotte Hornets 126-108 in una gara dell’NBA Cup, firmando un primo quarto da record con 53 punti, il più alto della loro storia e il secondo di sempre nella lega. Norman Powell ha guidato Miami con 25 punti, mentre Andrew Wiggins ne ha aggiunti 22. Per Charlotte il rookie Kon Knueppel ha brillato con 30 punti, ma gli Hornets non sono mai riusciti a completare la rimonta. L’azzurro Simone Fontecchio ha chiuso con 11 punti, contribuendo al successo della squadra di coach Erik Spoelstra. Franz Wagner trascina Orlando con 27 punti e, insieme ai 22 di Desmond Bane, guida i Magic al successo per 123-110 sui Boston Celtics nell’esordio della NBA Cup. Dopo il momentaneo vantaggio di Boston firmato da Jaylen Brown (32 punti), i Magic chiudono il match con un parziale di 17-4. Paolo Banchero contribuisce con 15 punti e 9 rimbalzi. Cleveland travolge Washington 148-114 e centra la terza vittoria consecutiva, portandosi 1-1 nel torneo. Donovan Mitchell guida i Cavaliers con 24 punti, mentre Darius Garland firma 20 punti e 9 assist nel suo secondo match stagionale. Per i Wizards, al settimo ko di fila, 25 punti di CJ McCollum e 20 di Alex Sarr.

Harrison Barnes trascina San Antonio con 24 punti e firma i canestri decisivi nel 121-110 con cui gli Spurs battono Houston all’esordio nella manifestazione. Victor Wembanyama e Julian Champagnie aggiungono 22 punti a testa, con quest’ultimo protagonista nel finale. Per i Rockets, si fermano a 24 punti Kevin Durant e a 22 Alperen Sengun. Cade Cunningham domina con 34 punti e 10 assist guidando i Detroit Pistons al successo per 125-107 sui Brooklyn Nets nell’esordio di NBA Cup. Jalen Duren aggiunge 30 punti e 11 rimbalzi per la quinta vittoria consecutiva di Detroit, ora 7-2. Per Brooklyn, senza Cam Thomas, 28 punti di Michael Porter Jr. e 19 di Noah Clowney. Brandon Ingram segna 20 punti e guida i Toronto Raptors alla vittoria per 109-97 sugli Atlanta Hawks, la seconda consecutiva nella competizione e la quarta stagionale. RJ Barrett aggiunge 19 punti, mentre Scottie Barnes chiude con 14 e 10 rimbalzi. Ad Atlanta, priva di Trae Young, non bastano i 21 punti di Jalen Johnson. Giannis Antetokounmpo domina con 41 punti, 15 rimbalzi e 9 assist e trascina i Milwaukee Bucks al successo per 126-110 sui Chicago Bulls, nella gara d’esordio della difesa del titolo NBA Cup. Myles Turner aggiunge 23 punti e Ryan Rollins 20 per i Bucks, imbattuti (9-0) nella fase a gironi del torneo. Ai Bulls non bastano i 20 punti di Matas Buzelis e la prova completa di Josh Giddey (16 punti, 14 assist e 7 rimbalzi).

Ja Morant e il rookie Cedric Coward guidano Memphis con 21 punti ciascuno nel 118-104 con cui i Grizzlies superano Dallas, interrompendo una serie di quattro sconfitte. Morant aggiunge 13 assist e Coward 9 rimbalzi, mentre Jaren Jackson chiude con 17 punti. Ai Mavericks, privi di Anthony Davis, non bastano i 18 punti di Max Christie. Anthony Edwards trascina Minnesota con 37 punti e 7 triple nel netto 137-97 inflitto agli Utah Jazz. Julius Randle firma una tripla doppia da 19 punti, 10 rimbalzi e 12 assist, mentre Jaden McDaniels aggiunge 22 punti per i Timberwolves, al debutto nel torneo. Ai Jazz, ora 0-2, non bastano i 18 punti di Keyonte George. I Denver Nuggets continuano la loro striscia vincente in casa, travolgendo i Golden State Warriors 129-104 senza Stephen Curry. Nikola Jokic ha segnato 26 punti, sfiorando il sesto triple-double stagionale, mentre Jamal Murray ha aggiunto 23 punti. I Nuggets salgono a 5-0 al Ball Arena, confermando la loro forza sul parquet casalingo. Isaiah Hartenstein ha dominato con 33 punti e 19 rimbalzi, guidando gli Oklahoma City Thunder a un netto 132-101 contro i Sacramento Kings nella prima vittoria dell’NBA Cup per la squadra. Shai Gilgeous-Alexander ha aggiunto 30 punti, mentre i Thunder hanno sfruttato l’assenza di Domantas Sabonis per controllare il gioco sotto canestro. Russell Westbrook ha segnato 24 punti contro la sua ex squadra, ma non è bastato ai Kings per fermare la corsa dei Thunder.

RISULTATI NBA 2025-2026 (8 NOVEMBRE)

Orlando Magic – Boston Celtics 123-110

Washington Wizards – Cleveland Cavaliers 114-148

San Antonio Spurs – Houston Rockets 121-110

Brooklyn Nets – Detroit Pistons 107-125

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 97-109

Miami Heat – Charlotte Hornets 126-108

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 126-110

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 118-104

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 137-97

Denver Nuggets – Golden State Warriors 129-104

Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 101-132