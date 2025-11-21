NBA, i risultati della notte (21 novembre): Tyrese Maxey ne fa 54 e trascina i 76ers all’overtime, vittorie anche per Magic e Spurs

Un’altra notte da mandare in archivio quella completata da poche ore per la NBA con solo quattro partite disputate per la regular season 2025-2026: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le giocate dei grandi campioni.

Gli Orlando Magic (9-7) vincono in casa contro i Los Angeles Clippers (4-11) per 129-101. I Magic partono subito bene con un primo quarto da 30-24, con gli ospiti che provano a rifarsi sotto ma si trovano a -12 all’intervallo lungo (61-49). Nella ripresa Orlando preme sull’acceleratore e vola nel punteggio toccando anche il +19 (88-69), con i Clippers che accusano il colpo scivolando a -17 dopo 36’ di gioco (93-76). Nel quarto conclusivo la franchigia della Florida ritocca il massimo vantaggio a +26 (105-79) e si può permettere di giocare con il cronometro forte dell’enorme margine accumulato, fino al 129-101 con cui esulta di fronte al pubblico amico. 23 punti e 7 assist di Jalen Suggs e 20 punti di Franz Wagner decisivi per i Magic, con 31 punti e 8 assist di James Harden e 14 punti con 19 rimbalzi di Ivica Zubac tra le fila dei Clippers.

Affermazione casalinga anche per i Memphis Grizzlies (5-11) contro i Sacramento Kings (3-13) per 137-96. Match subito in discesa per i Grizzlies con un primo parziale da 35-22, con i Kings non riescono ad impensierire gli avversari nella seconda frazione chiusa sul +28 in favore dei padroni di casa (75-47). Al rientro dagli spogliatoi Memphis non cala l’intensità e continua a spingere, aggiornando costantemente il margine e trovandosi a +37 alla terza sirena (113-76). Ultimo quarto di pura gestione per i Grizzlies che accarezzano addirittura il +50 (137-89), con i Kings che provano a limitare parzialmente i danni per il 137-96 con cui cedono a Memphis. 29 punti per Santi Aldama e 21 per Jock Landale per la squadra di coach Iisalo, con 26 punti di Zach LaVine ultimo ad arrendersi per Sacramento.

Serve un overtime ai Philadelpha 76ers (9-6) per prevalere sui Milwaukee Bucks (8-8) col punteggio di 114-123. I 76ers scattano benissimo chiudendo il primo quarto sul 20-33, con i Bucks che reagiscono nella seconda frazione e mettono la freccia prima del riposo di metà partita (57-55). Nella ripresa il match rimane sul filo dell’equilibrio, con i campioni del 2021 che conservano quattro lunghezze di vantaggio all’ultima pausa breve (81-77). Nel quarto conclusivo Philadelphia tenta il tutto per tutto e trova la forza di pareggiare i conti (106-106) portando così la contesa all’overtime dove piazza la zampata decisiva per far saltare il fattore campo vincendo a Milwaukee per 114-123 dopo un tempo supplementare. Tyrese Maxey si prende la copertina con ben 54 punti e 9 assist, con 21 punti di Paul George – 32 punti e 14 assist di Ryan Rollins non bastano ai Bucks ad evitare il ko.

Nell’ultima partita che chiudeva la notte NBA i San Antonio Spurs (11-4) vincono sugli Atlanta Hawks (9-7) per 135-126. Sono gli ospiti ad iniziare meglio la sfida (28-34), con San Antonio che alza notevolmente i giri del proprio motore nel secondo quarto e va a +14 dopo 24’ di gioco (74-60). Nella terza frazione gli Hawks ritrovano fluidità in attacco e risalgono la china ritrovandosi ad un solo possesso di svantaggio prima di iniziare il parziale conclusivo (95-92) dove gli Spurs tornano a macinare gioco e punti per affondare il colpo decisivo e rispettare il fattore campo: finisce 135-126, con26 punti e 9 rimbalzi di De’Aaron Fox e 25 punti di Keldon Johnson entrato dalla panchina che non hanno fatto pesare l’assenza per infortunio di Victor Wembanyama – 38 punti di Nickeil Alexander-Walker e 26 punti con 12 rimbalzi di Jalen Johnson per Atlanta.

