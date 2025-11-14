NBA, i risultati della notte (14 novembre). Raptors, Hawks e Suns a segno

Si sono disputati nella notte tre match dell’NBA con Toronto, Atlanta e Phoenix protagoniste di prestazioni convincenti. I Raptors hanno avuto la meglio sui Cavs grazie a uno Scottie Barnes dominante, mentre gli Hawks hanno piegato gli Jazz con una serata storica al tiro da tre. Infine, i Suns hanno travolto Indiana, guidati da un Devin Booker in formato superstar e da un attacco capace di chiudere presto i conti.

I Toronto Raptors superano i Cleveland Cavaliers 126-113 al termine di una sfida guidata da uno Scottie Barnes da quasi tripla doppia, autore di 28 punti, 10 rimbalzi, 8 assist e 5 stoppate. Accanto a lui brilla Immanuel Quickley, che firma 25 punti con un eccellente 5/7 dall’arco e spinge Toronto al sesto successo nelle ultime sette gare. I Raptors, avanti 67-54 all’intervallo, subiscono il rientro dei Cavs fino al 90-85 del terzo quarto, ma nel finale ritrovano margine con due triple di Quickley intervallate dal floater di Barrett. A Cleveland non bastano i 31 punti di Donovan Mitchell, rientrato dopo il riposo di Miami, e i 18 di Tomlin, complice anche l’assenza di Garland e Lonzo Ball. Toronto chiude tirando col 56% dal campo e controllando il ritmo negli ultimi possessi decisivi.

Gli Atlanta Hawks superano gli Utah Jazz 132-122 in una serata dominata da Jalen Johnson, autore di una prestazione monumentale da 31 punti, 18 rimbalzi, 14 assist e sette recuperi. Senza Trae Young, Atlanta trova energia nel tiro da tre: 24 triple complessive, con Onyeka Okongwu che firma un inatteso 8/14 dall’arco per 32 punti. Dopo aver toccato il +18, gli Hawks subiscono il rientro di Utah, spinta dai 40 punti di Lauri Markkanen, ma chiudono il match con un decisivo parziale di 8-0 nel finale. Vit Krejci aggiunge 20 punti con un perfetto 5/5 da tre nel primo tempo, mentre i Jazz restano senza vittorie consecutive in stagione. Una gara interrotta oltre dieci minuti per problemi a un canestro completa una notte già movimentata.

I Phoenix Suns dominano travolgendo i Pacers 133-98 e centrando la quinta vittoria consecutiva. Protagonista assoluto Devin Booker, autore di 33 punti e di un break personale da 10 punti che ha spezzato la rimonta dei padroni di casa nel terzo quarto. Ottima anche la prova di Dillon Brooks, 32 punti e mani caldissime fin dall’intervallo (24 nel primo tempo). Indiana, falcidiata dagli infortuni, resta in partita solo a tratti nonostante i 21 punti di Nembhard, scivolando all’undicesima sconfitta stagionale. Nota stonata gli infortuni di Grayson Allen e Aaron Nesmith, costretti entrambi a lasciare il parquet.

RISULTATI NBA 2025-2026 (14 NOVEMBRE)

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 113-126

Utah Jazz – Atlanta Hawks 122-132

Phoenix Suns – Indiana Pacers 133-98