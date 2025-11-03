MotoGP, Pol Espargarò al posto di Vinales anche a Portimao. La situazione in griglia di partenza

Il Motomondiale torna nel Vecchio Continente e si prepara per il suo rush finale. Si inizierà nel corso del fine settimana in arrivo con il Gran Premio del Portogallo sul tracciato di Portimao, quindi sarà la volta del Gran Premio della Comunitat Valenciana sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Due tappe prima del “rompete le righe” conclusivo che, come successo tra Australia e Malesia, vedranno parecchie defezioni per colpa di infortuni assortiti.

Non sarà al via del weekend lusitano, per esempio, Maverick Vinales. Nonostante le buone sensazioni avute nel corso degli ultimi test con moto non da gara il pilota del team Red Bull KTM Tech3 ha deciso di posticipare ancora il suo rientro in gara, con Pol Espargarò che lo sostituirà anche in questa occasione. La conferma arriva al team manager di Tech3, Nicolas Goyon: “È stato deciso, in accordo con KTM, di concedere a Maverick Viñales una settimana in più per recuperare. Portimao è un circuito fisicamente molto impegnativo e l’obiettivo è che Maverick sia nelle migliori condizioni possibili a Valencia, a cui seguirà il test”. (Fonte: Motorsport.com).

Per il collaudatore iberico, nonché commentatore tecnico di DAZN Spagna, un ritorno importante su una pista che lo ha segnato in maniera particolare con il brutto incidente del 2023. “Questo circuito è, in un certo senso, speciale per me. L’ultima volta che ci ho corso, le cose non sono finite bene, quindi vedo questo fine settimana come una sfida per me. In ogni caso, non vedo l’ora. Onestamente, non mi aspettavo di dover sostituire nuovamente Maverick, ma capisco che è la decisione migliore per lui per recuperare completamente il prima possibile, che è la cosa più importante per il progetto KTM. Come dico sempre, questo fa parte dei miei doveri di collaudatore e cercherò ancora una volta di essere il più utile possibile alla fabbrica e agli altri piloti”.

Oltre a Maverick Vinales, com’è ben noto, mancheranno altri due connazionali. Non vedremo al via del weekend portoghese Marc Marquez (nel suo caso l’arrivederci è al 2026) che sarà sostituito da Nicolò Bulega (fresco vice-campione del mondo in superbike) e Jorge Martin, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla spalla di Motegi. Nel caso del pilota dell’Aprilia, ovviamente, sarà Lorenzo Savadori a prendere parte all’appuntamento. Resterà da capire se, anche nel caso del campione del mondo del 2024, il rientro avverrà solamente nella prossima stagione, oppure proverà a farsi rivedere a Valencia.