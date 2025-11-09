MotoGP oggi in tv, GP Portogallo 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 9 novembre, andrà in scena il GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi vorrà sfruttare al meglio la pole-position. Nella Sprint Race di ieri il romagnolo non è riuscito a imporre il proprio ritmo, dovendosi accontentare del terzo posto.

Una gara in cui è stato lo spagnolo Alex Marquez a imporsi, in sella alla Ducati Gresini. Un’interpretazione eccellente del centauro iberico, guardingo nelle prime fasi e molto determinato nel piegare poi la resistenza del connazionale Pedro Acosta, sulla KTM. Un duello molto intenso che ha sorriso al fratellino di Marc, desideroso quest’oggi di concedere il bis.

Si spera poi in un colpo di coda di Francesco Bagnaia. Il centauro della Rossa ufficiale inizierà dalla seconda fila e spera di avere sensazioni diverse dalla Sprint, conclusa solo all’ottavo posto. Pecco continua a soffrire un po’ degli stessi problemi sull’anteriore e vedremo se con una correzione nell’assetto qualche beneficio ci sarà.

La domenica del GP di Portimao (Portogallo) sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in diretta delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP IN TV OGGI

Domenica 9 novembre (orari italiani)

10.40-10.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

12.15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

14.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

15.30 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per la MotoGP.

