Calcio a 5
Mondiali calcio a 5 femminile 2025 oggi: orari partite 22 novembre, programma, tv, streaming
Dopo l’esordio di ieri, prosegue oggi la fase a gironi dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5, che messo da parte il Gruppo A saranno illuminati dalle gare della Pool B.
In questo sabato 22 novembre ancora due partite: alle ore 10.00 aprirà il programma Colombia-Canada e a seguire, alle 12.30 spazio a Spagna-Thailandia, con grande curiosità per vedere quanto spettacolo potranno regalare sin da subito le Furie Rosse.
Le gare di sabato 22 novembre, della prima giornata della fase a gironi dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5, relativamente al Gruppo B, saranno visibili in diretta streaming gratuita, previa registrazione, sulla piattaforma FIFA+. Al termine dei due incontri OA Sport vi fornirà il racconto della giornata, per capire quali saranno le squadre che usciranno meglio dai primi 40 minuti di gioco.
CALENDARIO MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025 OGGI:
Sabato 22 novembre
10.00 Colombia-Canada (Gruppo B)
12.30 Spagna-Thailandia (Gruppo B)
PROGRAMMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: FIFA+