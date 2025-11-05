Matteo Berrettini: “Nei momenti importanti il gioco è andata bene, Tien è uno dei migliori talenti”

Matteo Berrettini ha sconfitto l’australiano Aleksandar Vukic in due set e si è così qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz. Il tennista italiano sta mostrando una buona condizione fisica in questo finale di stagione e sul cemento della capitale greca sta cercando la migliore forma in vista della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il romano si è imposto con il punteggio di 7-6(5), 6-3 e al prossimo turno incrocerà lo statunitense Learner Tien.

Matteo Berrettini ha analizzato la propria prestazione al termine del confronto: “Avevo visto il match che aveva giocato ieri, è molto migliorato rispetto all’ultima volta che lo avevo affrontato a Phoenix. Sono contento di come sono stato in campo, forse non è stato il miglior tennis ma nei momenti importanti è andato bene“.

Il finalista di Wimbledon ha poi proseguito: “Ho cercato di rimanere concentrato sempre, ho avuto un po’ di fortuna nel primo set, ci sono stati due nastri di fila, ho tenuto di nervi e l’ho portato a casa“. Tien quest’anno ha battuto cinque top-10 e l’azzurro è intervenuto in merito: “Tien è uno dei migliori talenti che ci sono, ma io non sono più top-10 (scherza). L’ho visto giocare bene, è la prima volta uno contro l’altro e magari il pubblico si divertirà“.