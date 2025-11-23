LIVE Trieste-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini cercano il riscatto in Campionato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Pallacanestro Trieste ed EA7 Emporio Armani Milano, partita valevole per la nona giornata della LBA 2025/2026. Sfida di alta classifica tra triestini e meneghini: entrambe le squadre cercano un successo per non perdere il treno delle prime squadre del campionato, che tentano la prima fuga della stagione.

La Pallacanestro Trieste è reduce dal sofferto successo europeo in Turchia: nella quinta giornata della Champions League la formazione italiana ha sconfitto il Galatasaray 80-79, ottenendo la seconda vittoria consecutiva in Europa. Nella precedente giornata della LBA la squadra allenata da Isreal Gonzalez è stata sconfitta in trasferta da Cremona per 113-94.

L’Olimpia Milano cerca il riscatto dopo la sconfitta in Eurolega. Nell’ultima giornata del massimo campionato europeo di basket la squadra allenata da Ettore Messina è stata sconfitta in casa dall’Hapoel Tel-Aviv 105-83. Sconfitta anche nell’ultima giornata di Campionato per l’EA7, battuta da Trapani per 86-80 davanti al pubblico dell’Unipol Forum.

La palla a due di quest’incontro è prevista per le 16.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Pallacanestro Trieste-EA7 Emporio Armani Milano con aggiornamenti canestro dopo canestro per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!!