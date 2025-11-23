Lewis Hamilton è a terra: “La mia stagione peggiore di sempre. Qualsiasi cosa provo vado peggio”

Lewis Hamilton voleva raddrizzare in ogni modo il suo fine settimana e porta a casa un decimo posto al termine del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit il pilota sette volte campione del mondo ha, almeno in parte, cancellato l’ultimo posto di ieri in qualifica, mettendo in atto una prova di grande voglia. Di pari passo però la delusione è immensa e lo ha ampiamente confermato nelle interviste del dopo gara. Il ventesimo ed ultimo posto di ieri in qualifica è una vera e propria “onta” per un pilota del suo calibro.

La vittoria sulla Strip è andata a Max Verstappen, davanti a Lando Norris, distante 20.7 secondi, mentre è terzo George Russell a 23.5. Quarta posizione per Oscar Piastri a 27.6, quinta per Andrea Kimi Antonelli a 30.4 mentre è sesto Charles Leclerc a 30.6. Settimo Carlos Sainz a 34.9, ottavo Isack Hadjar a 45.2, quindi nono Nico Hulkenberg a 51.1, con Lewis Hamilton che completa la top10 a 59.3.

Al termine della gara il pilota del team di Maranello ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sports UK e non ha usato giri di parole per esprimere la sua frustrazione: “Cosa posso dire? Mi sento malissimo per tutto quello che sta accadendo, con questo fine settimana che specialmente ieri non ha certo migliorato la situazione. Partire ultimo è davvero qualcosa che non avrei voluto vivere. Oggi, quantomeno, ho centrato la decima posizione. Niente di che ma, almeno, abbiamo reagito”.

Il pilota ex McLaren e Mercedes, però, rincara la dose e prova a raccontare a modo suo questo 2025: “Sinceramente penso che questa sia stata la mia stagione peggiore di sempre. L’aspetto più preoccupante è che, per quanto mi stia sforzando, la situazione non fa altro che continuare a peggiorare. Io le sto provando tutte, fuori e dentro la macchina, ma proprio non va”.