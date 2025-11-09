La domenica nera della Ferrari: Leclerc sarebbe stato da podio? Hamilton ai ferri corti con i commissari

Domenica nera per la Ferrari a Interlagos, l’ennesima di una stagione da dimenticare la scuderia di Maranello. Doppio ritiro per i due piloti e zero punti molto pesanti nella sfida contro Mercedes e Red Bull per il secondo posto del Mondiale dei costruttori di F1 alle spalle della McLaren.

È andato tutto storto alla Rossa. Il monegasco Charles Leclerc, potenzialmente in lizza per il podio, è stato vittima di un incidente innescato dall’australiano Oscar Piastri, che ha azzardato un sorpasso ai danni di Kimi Antonelli all’interno di curva-1. La W15, colpita sulla ruota posteriore è andata a colpire la SF-25 di Charles, costretto al ritiro.

Una dinamica poco fortunata nella quale Leclerc non ha potuto fare niente per evitare il crash. Discorso diverso per Lewis Hamilton che pone fine un week end orribile dal punto di vista della prestazione. Dopo il pessimo risultato della Sprint Qualifying, un po’ mitigato dal settimo posto della Sprint di ieri, il sette-volte iridato non è andato oltre il 13° posto nel time-attack di ieri.

Quest’oggi il suo start è stato negativo, trovandosi letteralmente imbottigliato in curva-1 e venendo toccato nella S di Senna dalla Williams di Carlos Sainz e dalla Red Bull di Yuki Tsunoda. Successivamente, al termine della prima tornata, mentre era scattato il regime di Safety Car per l’incidente della Sauber di Gabriel Bortoleto, Lewis ha commesso un errore non da lui, tamponando l’Alpine di Franco Colapinto, che lo precedeva.

La conseguenza è stata la rottura dell’ala anteriore della propria vettura, oltre al danno sul fondo. Per questa ragione, la Direzione Gara ha inflitto cinque secondi di penalità al britannico che, poco prima di ritirarsi, ha scontato la propria sanzione. Tutto questo è stato preceduto da una lamentale piuttosto chiara, via radio, contro i commissari, ricordando quanto accaduto in Messico. Un Lewis che, in questo 2025, sta facendo una collezione di sanzioni e non di vittorie.