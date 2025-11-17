Karate: Daniele Nespoli trionfa al mondiale FSKA

Impresa azzurra ai Campionati Mondiali FSKA 2025, andati in scena dal 14 al 16 novembre ad Almada, in Portogallo. Nella specialità Kata, categoria Master, Daniele Nespoli dello Zanshin Karate Club di Rosate ha conquistato la medaglia d’oro, firmando una prestazione di alto livello tecnico.

Guidato dai maestri Giovanni Betta, Franco Burresi e Giuseppe Totaro, Nespoli ha mostrato precisione, ritmo e maturità agonistica, elementi che gli hanno permesso di imporsi in una categoria molto competitiva. Un risultato che premia non solo l’atleta, ma l’intero movimento dello Zanshin Karate Club, sempre più protagonista nelle competizioni di alto profilo.

La spedizione del club si rivela infatti trionfale grazie al doppio oro ottenuto con Paolo Sommella, anch’egli protagonista di una prova impeccabile. A completare il medagliere arrivano l’argento di Daria Mikhailova, capace di distinguersi per eleganza e controllo, e i bronzi di Mauro Cerone e Gianluca Cerchi, entrambi autori di performance solide e convincenti.

Il bottino complessivo testimonia la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico e l’alto livello di preparazione degli atleti, che portano in Italia un risultato storico per la società.

Per lo Zanshin Karate Club, il Mondiale FSKA 2025 si chiude con un bilancio più che positivo: cinque medaglie complessive e la conferma di essere una delle realtà più competitive del panorama italiano del karate tradizionale.