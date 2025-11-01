Jannik Sinner si arrabbia: la frase stizzita, cosa ha detto a Cahill e Ferrara

Jannik Sinner ha conquistato ieri con autorevolezza l’accesso alle semifinali del Masters1000 di Parigi. In un torneo che storicamente non gli ha mai dato grandi soddisfazioni, l’altoatesino sta cercando di cambiare la storia, anche per conquistare il titolo e tornare n.1 al mondo. Una prospettiva che si è fatta concreta soprattutto dopo l’uscita di scena al secondo turno dello spagnolo Carlos Alcaraz.

Un match senza storia quello di ieri, nei quarti di finale, contro l’americano Ben Shelton, che ha permesso al pusterese di raggiungere la 13ª semifinale nei Masters1000 e di centrare la sua 24ª vittoria consecutiva sui campi indoor. Nel duplice 6-3 rifilato al mancino statunitense, c’è stato però spazio per un momento di tensione insolito per Jannik.

Dopo aver strappato il servizio all’avversario nel quarto game del secondo parziale (3-1), il n.2 del mondo non è riuscito a mantenere il turno in battuta, concedendo il contro-break. Sullo score di 3-2, prima di affrontare il game in risposta, l’azzurro si è sfogato contro l’angolo (Darren Cahill, Umberto Ferrara e Andrea Cipolla), chiedendo loro maggior supporto. “Ho appena fatto il break e voi state seduti c….o!“, ha esclamato il nostro portacolori.

VIDEO SFOGO JANNIK SINNER A PARIGI

“fuck i make a break and you’re fucking sitting” allora innanzitutto TI CALMI, seconda cosa: puoi permetterti di parlare così solo ad una persona seduta in quella panchina pic.twitter.com/I2BLB72CfW — ☾ sab (@signofhsa) October 31, 2025

Una situazione di campo, molto comune ai tennisti, ricordando anche grandi campioni fare di peggio in talune circostanze. Non è un caso che a fine match Sinner e Darren Cahill si siano abbracciati, spegnendo sul nascere qualunque pensiero.

VIDEO ABBRACCIO SINNER-CAHILL

Fa effetto, però, che sia stato il classe 2001 tricolore a lasciarsi andare a uno sfogo di questo genere, avendo abituato il pubblico a essere sempre molto posato e controllato nel suo modo di stare in campo. Una dimostrazione di “umanità” da parte di Jannik, uscendo da quella narrativa da “robot” o “santerello” che spesso si fa su di lui.