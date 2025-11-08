Jannik Sinner giocherà due partite di fila alle ATP Finals? La soluzione che potrebbe non scontentarlo

Jannik Sinner scenderà in campo nella fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis alla Inalpi Arena di Torino nella giornata di lunedì 10 novembre, quando l’azzurro, non prima delle ore 20.30, affronterà uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti.

Dato che Djokovic e Musetti domani saranno ancora impegnati nella finale di Atene, i rispettivi match si giocheranno nella seconda giornata: dato che i due sono stati sorteggiati in raggruppamenti diversi, in singolare nella prima giornata si disputeranno le partite di due gironi differenti.

Per questo motivo Sinner, dopo aver giocato lunedì 10, potrebbe tornare in campo martedì 11 o mercoledì 12 contro uno tra Alexander Zverev e Ben Shelton, e giocare poi giovedì 13 o venerdì 14 contro l’altro giocatore del raggruppamento non ancora affrontato. Poi sarà un tour de force: sabato 15 la semifinale e domenica 16 la finale.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Rai Sport (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now (palinsesti da definire), infine la diretta live testuale dei match degli italiani sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO JANNIK SINNER ATP FINALS 2025

Lunedì 10, non prima delle ore 20.30: match contro Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti

Martedì 11 o mercoledì 12: match contro Alexander Zverev o Ben Shelton

Giovedì 13 o venerdì 14: match contro Alexander Zverev o Ben Shelton

Sabato 15: eventuale semifinale.

Domenica 16: eventuale finale.

PROGRAMMA JANNIK SINNER ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Rai Sport (palinsesti da definire).

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Rai Play (palinsesti da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.