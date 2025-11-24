Italia di Coppa Davis osannata dalla stampa estera. L’Equipe: “Domine l’Espagne”; Marca ammette: “Capital mundial del tenis”

Non sono mancate le reazioni dopo il trionfo dell’Italia del tennis in Coppa Davis. Gli azzurri hanno fatto loro, per il terzo anno consecutivo, la celebre Insalatiera, entrando nella storia della competizione tennista tra nazioni più importante. Una tripletta che non veniva realizzata da 53 anni, quando furono gli USA nel triennio 1970-1972 a imporsi secondo questa cadenza temporale.

E così anche dai media stranieri si è celebrato questo risultato. Su L’Equipe, il titolo del pezzo è emblematico: “L’Italie domine l’Espagne et décroche une troisième Coupe Davis d’affilée (L’Italia domina la Spagna e vince il terzo titolo consecutivo di Coppa Davis)“. All’interno c’è anche un approfondimento dedicato a uno degli artefici di questo risultato, Flavio Cobolli.

Si fa riferimento alla storia del tennista italiano, che da ragazzino giocava al calcio nelle giovanili della Roma: “Des équipes de jeunes de l’AS Rome au rôle de leader de l’Italie sacrée en Coupe Davis, la transformation du « loup solitaire” (“Dalle giovanili della Roma alla vittoria della Coppa Davis: la trasformazione del “lupo solitario”). Si scrive: “Considerata vulnerabile per le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, l’Italia ha conquistato domenica la terza vittoria consecutiva in Coppa Davis contro la Spagna. Già eroico contro il Belgio in semifinale, il ventitreenne Flavio Cobolli ha regalato il punto decisivo in una partita emozionante. L’ex terzino destro delle giovanili della Roma, che ha preferito il tennis al calcio, è un leader non convenzionale“.

Venendo ai media spagnoli, MARCA titola: “Italia se lleva la Copa Davis. Pablo Carreno y Jaume Munar lo dieron todo, pero no puderion con Berrettini y Cobolli en Bolonia” (“L’Italia vince la Coppa Davis. Pablo Carreno e Jaume Munar hanno dato il massimo, ma non sono riusciti a superare Berrettini e Cobolli a Bologna“). Nell’approfondimento si descrive l’Italia come “la capital mundial del tenis: segundo doblete seguido en Copa Davis y la Billie Jean King Cup“, ovvero “la capitale mondiale del tennis: seconda doppietta consecutiva in Coppa Davis e Coppa Billie Jean King“.

Su AS si parla della sconfitta degli iberici e la si definisce più che onorevole: “Una derrota mas que honorable“, mentre sul Mundo Deportivo: “España cae en la final. Perdio 2-0 ante una Italia que levanta su tercera ensaladera consecutiva” (“La Spagna cade in finale. Ha perso 2-0 contro l’Italia, che si aggiudica la sua terza Coppa Davis consecutiva“). Sulla BBC, un approfondimento interessante su legame che ha unito gli azzurri: “‘Brotherhood’ inspires Italy to third Davis Cup title“, ovvero “La ‘fratellanza’ ispira l’Italia per il terzo titolo di Coppa Davis“.