Felix Auger-Aliassime guarda avanti: “Non sono troppo preoccupato per l’infortunio”

La settimana di riposo post-Parigi forse non è bastata a Felix Auger-Aliassime, che ha dovuto fare i conti con un problema fisico nel suo match d’esordio alle ATP Finals 2025. Otto giorni dopo la sconfitta nell’ultimo atto del Masters 1000 parigino, il canadese ha perso nuovamente contro Jannik Sinner cedendo in due set per 7-5 6-1 ma restando ancora in lizza per il passaggio del turno.

Il numero 8 al mondo si giocherà le residue chance di approdare in semifinale nei prossimi due incontri del gruppo Bjorn Borg contro lo statunitense Ben Shelton prima e con il tedesco Alexander Zverev poi. Da valutare però nel prosieguo della settimana le condizioni di Auger-Aliassime, visibilmente in difficoltà ieri sera dal 6-5 del primo set in poi per un risentimento al polpaccio sinistro.

“Non sono troppo preoccupato per l’infortunio. Ho comunque giocato una buona partita. Appena inizi la partita ti dici: ‘Va bene, servi’. Ma lui mette quattro primi servizi praticamente sulle righe, e credo abbia servito quasi l’80% di prime nel primo set. Anche in risposta, non sbaglia praticamente mai contro la seconda. Probabilmente la sua è la miglior combinazione tra servizio e risposta che si sia mai vista“, ha dichiarato il canadese in conferenza stampa sminuendo l’entità del suo problema fisico.

“Non ho timore intanto perché, insomma, non stiamo andando in guerra. Certo, nella mia mente è una battaglia tennistica. Sono molto concentrato e determinato. Ma non ho mai avuto paura di una partita di tennis. Piuttosto, quando giochi a questo livello, devi essere molto disciplinato e preciso sin dai primi momenti. Devi essere estremamente bravo. Tutto qui“, ha aggiunto Auger-Aliassime.