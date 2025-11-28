F1, inizia il fondamentale weekend di Lusail. Verstappen pronto a mettere pressione alle McLaren

Molto spesso il termine “giornata fondamentale” è inflazionato. Questo venerdì del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, lo è senza ombra di dubbio. Anzi, tutto il fine settimana sul tracciato di Lusail sarà di importanza indicibile per l’intera stagione della massima categoria del motorsport. Non solo, il format rivoluzionato dalla Sprint Race di domani aggiunte ulteriore adrenalina all’evento.

Dopo quanto avvenuto a Las Vegas, specialmente per la doppia squalifica delle McLaren, la corsa al titolo si è fatta letteralmente elettrizzante. Lando Norris (che aveva concluso secondo sulla Strip) ora ha 24 punti di margine sul compagno di scuderia Oscar Piastri (che, anche sulla pista del Nevada aveva deluso le aspettative) e, soprattutto, sul lanciatissimo Max Verstappen di questo finale di campionato. Il quattro-volte campione del mondo sta mettendo tutta la pressione del mondo sul duo papaya e adesso è pienamente in corsa per il colpaccio.

Il venerdì sulla pista di Lusail sarà subito importante. La prima, ed unica, sessione di prove libere scatterà alle ore 14.30 italiane (le ore 16.30 locali) dando modo a team e piloti di lavorare per gli unici 60 minuti del weekend e, quindi, impostare le rispettive vetture in vista di qualifiche e gare. Alle ore 18.30, poi, sarà la volta della Sprint Qualifying che andrà a comporre lo schieramento di partenza della gara su distanza ridotta che si disputerà domani alle ore 15.00.

Cosa dovremo aspettarci dall’appuntamento qatariota? Sulla carta le McLaren sembrano le chiare ed ovvie favorite, con una MCL39 che sembra disegnata appositamente per le curve da alta velocità del tracciato di Lusail ma, ora come ora, la differenza tra le vetture prime della classe vengono affievolite dal rendimento dei piloti. Anche in questo aspetto Max Verstappen sta facendo la differenza, trascinando la sua Red Bull a prestazioni eccezionali. Attenzione anche alle Mercedes con George Russell e Andrea Kimi Antonelli in buona forma, mentre le Ferrari potrebbero soffrire il lay-out della pista, con una SF-25 mai efficiente sulle curve ad alta velocità.