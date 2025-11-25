F1, i precedenti della Ferrari in Qatar. Charles Leclerc in progressione costante

Domenica 30 novembre 2025 assisteremo alla quarta edizione del Gran Premio di Qatar valido per il Mondiale di F1. Il ricchissimo emirato del Golfo Persico è uno dei Paesi in cui la Ferrari non si è ancora imposta. Vero anche che la gara è appena nata e, in tempi recenti, non sempre le monoposto di Maranello hanno avuto i crismi per essere protagoniste.

Nel 2021 le Rosse incapparono in un weekend di anonimato totale, poiché Carlos Sainz e Charles Leclerc conclusero rispettivamente al settimo e all’ottavo posto, staccati di quasi un giro dal vincitore Lewis Hamilton. Quell’anno il Cavallino Rampante faticava, ma la prova fu in ogni caso al di sotto degli standard tenuti abitualmente.

Nel 2023 non è andò meglio. Leclerc si dovette accontentare di una insipida quinta posizione, a quasi 40″ dal vincitore Max Verstappen e a più di mezzo minuto dalla McLaren di Lando Norris, terza classificata. Neppure partito Sainz, fermato da una perdita di carburante!

A conti fatti, l’edizione migliore è stata quella del 2024, caratterizzata dalla piazza d’onore di Leclerc, attestatosi appena dietro a Verstappen. Sainz ebbe un fine settimana poco soddisfacente, tagliando il traguardo per sesto.

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DEL QATAR (3 EDIZIONI)

0 VITTORIE

0 POLE POSITION

Miglior prestazione in qualifica: 5° posto (Leclerc)

0 GIRI VELOCI

1 PODIO

2024 Charles Leclerc (2°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A LUSAIL

CHARLES LECLERC

2021 (FERRARI) – 8°

2023 (FERRARI) – 5°

2024 (FERRARI) – 2°

LEWIS HAMILTON

2021 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2023 (MERCEDES) – Ritirato

2024 (MERCEDES) – 12°