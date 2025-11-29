F1, George Russell: “Le McLaren sono velocissime, questa pista è brutale per la macchina”

Si è conclusa con la vittoria di Oscar Piastri la Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito notturno di Losail, l’australiano ha condotto una gara corta perfetta, restando sempre in testa dall’inizio alla fine. Weekend fin ad ora perfetto per il nativo di Melbourne che torna a gioire dopo settimane difficili.

Seconda piazza per George Russell (+4.9) che conferma la piazza d’onore dopo la buona qualifica. Completa la top 3 l’altra McLaren guidata dal leader del Mondiale Lando Norris (+6.2). Domani il britannico potrebbe addirittura già ipotecare la vittoria del titolo nel caso in cui vincesse la gara. Quarto posto per la Red Bull di Max Verstappen (+9.0), autore di un’ottima prova in rimonta.

Nel post-gara, George Russell ha così commentato la sua Sprint Race ai microfoni di F1 Tv: “Secondo posto vuol dire comunque una buona gara disputata. Le McLaren sono velocissime, gli ultimi due giri sono stati una sofferenza per me. Questa è una pista veloce ed è una delle più divertenti da guidare ma è brutale sulle gomme e sulla macchina. Ho cercato di riposare gli penumatici, le forze G sono altissime. C’è parecchio da sudare però mi piace questo circuito e sono contento di guidare qui”.