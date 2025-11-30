F1, Frederic Vasseur: “C’è tanta frustrazione, ma bisogna reagire. La pressione più alta delle gomme ha influito”

Si fa fatica a commentare un ottavo e un dodicesimo posto da parte della Ferrari nell’ultimo GP della stagione in F1. Sul circuito di Lusail, in Qatar, i riscontri sono stati questi del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, in un campionato che continua a essere terribilmente negativo per la Rossa.

Non è facile metterci la faccia in questo momento e il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, cerca di spegnere i fuochi della contrarierà, esprimendo le sue valutazioni: “Onestamente, questo week end è andato male perché non abbiamo mai trovato il set-up migliore sulla macchina e non abbiamo sfruttato a dovere le gomme. Probabilmente, la pressione più alta fissata per questo fine-settimana ha influito“, ha raccontato Vasseur ai microfoni di Sky Sport.

“Due gare fa lottavamo per il podio e ora siamo in battaglia per la decima posizione. Per noi è stato chiave, come detto, l’innalzamento delle pressioni sugli pneumatici, confidiamo che ad Abu Dhabi le condizioni di partenza siano diverse“, ha ribadito l’ingegnere francese.

In vista dell’ultimo week end il mood è il seguente: “Dobbiamo lavorare duramente e dare il meglio che possiamo, nella consapevolezza che ormai il nostro focus è sul progetto 2026. Capisco la frustrazione dei piloti, dei meccanici e dei membri del team, ma non c’è altro modo e dobbiamo lavorare. È necessario tenere a mente che ci sono tante persone che si stanno impegnando al massimo ed è giusto remare tutti dalla stessa parte “.