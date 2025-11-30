F1, Lando Norris: “Peccato per l’errore di strategia. Se ad Abu Dhabi faremo le cose per bene tutto andrà per il verso giusto”

La delusione è immensa per Lando Norris al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail infatti il pilota del team McLaren poteva addirittura vincere il suo primo titolo iridato, invece tutto si è trasformato in un incubo e ora il pilota classe 1999 dovrà sudarsela nel Gran Premio di Abu Dhabi della prossima settimana. Il vantaggio in classifica c’è ancora ma non potrà certo dormire sonni tranquilli.

La vittoria è andata ad un clamoroso Max Verstappen che ha chiuso con 7.9 secondi su Oscar Piastri, mentre completa il podio Carlos Sainz a 22.6. Quarta posizione per un deluso Lando Norris a 23.3, quinta per Andrea Kimi Antonelli a 28.3. Sesta posizione per George Russell a 48.5 e settima per Fernando Alonso a 54.0. Chiude mestamente ottavo Charles Leclerc a 56.7, quindi nono Liam Lawson a un minuto, mentre Yuki Tsunoda che chiude la top10 a 1.01.

Al termine della gara odierna, il pilota del team di Woking ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “A fine gara la mia macchina andava bene. Temevo si fosse danneggiata con un’uscita su un cordolo ma nel complesso era prestazionale. Peccato per il risultato, io non sono salito sul podio e Oscar non ha vinto e penso che tutto sia dipeso dal fatto che non siamo rientrati ai box come hanno fatto tutti gli altri. Lungo tutto il corso della stagione abbiamo sempre fatto la mossa giusta, oggi evidentemente no, ma può capitare”.

Ultima battuta su cosa vuole dire al proprio team: “Non devo dire niente di particolare alla mia squadra, abbiamo sempre fatto un ottimo lavoro, dopotutto abbiamo vinto il titolo costruttori sei o sette gare fa. Sono sicuro che se nell’ultimo weekend faremo le cose per bene tutto andrà come deve andare”.