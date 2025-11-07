F1, Ferrari dispersa nella Sprint Qualifying a Interlagos: altro weekend in salita

Bilancio fallimentare per la Ferrari al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Brasile 2025, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo i due podi consecutivi raccolti tra Austin e Città del Messico non inizia in maniera incoraggiante il weekend di Interlagos per la Rossa, chiamata ad una forte reazione domani e soprattutto domenica in gara.

La Scuderia di Maranello ha effettuato una strategia abbastanza insolita e aggressiva nella prima sessione di prove libere, girando esclusivamente con un treno di gomme dure e scegliendo dunque di risparmiare un set di medie (o di soft) in vista delle qualifiche e più probabilmente della corsa. Un azzardo che non ha pagato almeno nella giornata odierna, con un risultato piuttosto negativo nella Sprint Qualifying che complica il progetto di macinare punti importanti nella manche da 24 giri del sabato.

Lewis Hamilton è stato eliminato addirittura in Q2 attestandosi in undicesima posizione, con il rischio di dover scontare una penalità per non aver rispetto le bandiere gialle provocate dal testacoda del compagno di squadra Charles Leclerc. Il monegasco è riuscito perlomeno ad entrare in top10, non andando però poi oltre un deludente ottavo posto in Q3 a quasi mezzo secondo dalla pole di Lando Norris.

Leclerc partirà in quarta fila subito alle spalle dell’Aston Martin di Lance Stroll, ma domani cambierà tutto perché è atteso l’arrivo della pioggia. Vedremo se la Ferrari avrà optato per un set-up bagnato, sacrificando magari in parte la Sprint Qualifying per poi fare la differenza con gomme intermedie o rain, ma in ogni caso uno start in mezzo al gruppo in condizioni di scarsa visibilità è sempre molto rischioso e complicato da gestire. Nel frattempo Mercedes, avversaria diretta della Rossa in ottica secondo posto tra i Costruttori, ha piazzato Kimi Antonelli in prima fila e George Russell al quarto posto.