Europei ciclocross 2025 oggi: orari 8 novembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Due giorni di gare in cui tirare a tutta per provare a centrare il primo obiettivo stagionale: conquistare il podio nella rassegna continentale. Iniziano, tra qualche ora, a Middelkerke, in Belgio, gli Europei di ciclocross 2025, rassegna che si concluderà domani con l’attesa gara Elite Uomini.

Nella prima giornata saranno assegnati tre titoli. Aprirà il programma la gara della categoria juniores femminile alle 11:00. Alle 13:00 sarà il momento della prova maschile Under 23 e in chiusura di giornata, inizio alle ore 15:00, si disputerà la gara della categoria Elite donne.

L’Italia affida le sue speranze di medaglia a Mattia Agostinacchio, detentore del titolo iridato nella categoria juniores, nella gara maschile riservata agli Under 23 e a Sara Casasola nell’evento che chiuderà la giornata, la prova Elite donne. Completano il contingente azzurro impegnato in gara Nicole Azzetti, Elisa Bianchi, Giorgia Pellizzotti, Nicole Righetto nella juniores femminile, Stefano Viezzi nell’Under 23 maschile e Carlotta Borello nell’Elite donne.

La Rai non ha previsto alcun tipo di copertura televisiva per l’evento. Sarà possibile seguire in diretta streaming, su Eurosport 2, Dazn e Discovery Plus, l’odierna gare dell’Elite donne. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gara Under 23 maschile e della gara Elite femminile.

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2025

Sabato 8 novembre

Ore 11.00 Prova Juniores Donne

Ore 13.00 Prova Under 23 Uomini

Ore 15.00 Prova Elite Donne

ITALIANI IN GARA

Ore 11.00 Prova Juniores Donne (Nicole Azzetti, Elisa Bianchi, Giorgia Pellizzotti, Nicole Righetto)

Ore 13.00 Prova Under 23 Uomini (Mattia Agostinacchio, Stefano Viezzi)

Ore 15.00 Prova Elite Donne (Carlotta Borello, Sara Casasola)

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLOCROSS IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport