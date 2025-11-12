Dove vedere in tv Spagna-Italia, Torneo La Linea 2025: orario, programma, streaming

Nuova avventura per l’Italia, che dopo il bronzo degli Europei femminili del Pireo comincia il cammino verso il torneo di qualificazione ai Mondiali attraverso una due giorni a La Linea, in Spagna, per affrontare le iberiche e la Francia.

Si comincia con le padrone di casa, che hanno deciso di portare in campo un gruppo nel quale si mixano nomi classici quali Conde, Ginzo, Cazorla e Quevedo, e nuovi del calibro di Soriano e Florez. Per quel che riguarda l’Italia è già noto che non ci saranno Zandalasini e Martina Fassina; l’una non è stata benissimo di recente, per l’altra problemi fisici. Va detto che Spagna e Italia non sono le sole a cercare nuove vie; anche per la Francia non c’è Carla Leite e vedremo varie nuove leve (tra cui Ainhoa Risacher, sorella della prima scelta al draft NBA Zaccharie).

Il match tra Spagna e Italia si giocherà venerdì 14 alle ore 18:45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SPAGNA-ITALIA, TORNEO LA LINEA 2025

Ore 18:45 Spagna-Italia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport