Dove vedere in tv Polonia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming

Appuntamento cruciale alle porte per l’Italia nelle qualificazioni per i Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2027. Gli Azzurrini torneranno in campo venerdì 14 novembre alla Pogon Arena di Stettino per sfidare la Polonia in uno scontro diretto fondamentale tra le due squadre attualmente a punteggio pieno dopo quattro giornate nel gruppo E.

Polonia e Italia sono appaiate in vetta alla classifica con 12 punti, anche se i padroni di casa possono contare su una situazione favorevole (+15 rispetto a +10) nella differenza reti generale. In ogni caso il doppio confronto avrà un impatto molto importante nella lotta per la leadership del raggruppamento, che garantirà un pass diretto per la fase finale della rassegna continentale di categoria (avanza anche la miglior seconda dei nove gruppi, mentre le altre otto si cimenteranno negli spareggi).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Polonia-Italia, sfida valevole per la quinta giornata del girone di qualificazione per gli Europei U21 di calcio. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO POLONIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO U21

Venerdì 14 novembre

Ore 16.00 Polonia vs Italia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA POLONIA-ITALIA U21: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.