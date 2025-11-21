Dove vedere in tv lo slalom maschile di Gurgl 2025: startlist, orari, streaming, pettorali degli italiani

Sabato 22 novembre si disputerà lo slalom maschile di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il massimo circuito internazionale itinerante sbarca in Austria per la terza tappa stagionale e ci sarà spazio per la seconda gara tra i pali stretti dopo quella di settimana scorsa a Levi. L’annata agonistica entra nel vivo, appuntamento alle ore 10.30 per la prima manche e alle ore 13.30 per la seconda.

Si preannuncia un serratissimo confronto tra tutti i big della specialità: lo svizzero Loic Meillard; i norvegesi Henrik Kristoffersen, Timon Haugan e Atle Lie McGrath; il francese Clement Noel, il brasiliano Lucas Braathen (che lo scorso weekend ha scritto un’autentica pagina di storia per il suo Paese), gli austriaci Manuel Feller e Fabio Gstrein, il tedesco Linus Strasser.

L’Italia spera in un guizzo da parte di Alex Vinatzer, che scenderà con il pettorale numero 19 e sarà chiamato a riscattare l’errore dell’ultima prova. L’altoatesino ha i mezzi per conseguire un risultato di rilievo che farebbe bene al morale, ma servirà non commettere gravi errori nel corso delle due prove. Si presenteranno al cancelletto di partenza anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins e Simon Maurberger.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom maschile di Gurgl, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La prima manche sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e la seconda su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Eurosport 1, Rai Play, Discovery+, DAZN. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM MASCHILE GURGL

Sabato 22 novembre

Ore 10.30 Slalom maschile a Gurgl, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Slalom maschile a Gurgl, seconda manche – Diretta streaming su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM GURGL: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: prima manche su Rai 2 e seconda manche su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

