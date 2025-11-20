Giada D’Antonio concede il bis! Altra vittoria in uno slalom FIS, stavolta con il pettorale 63!

E sono due. Giada D’Antonio ha concesso il bis e, dopo la sua prima affermazione assoluta nel circuito FIS dello sci alpino, ha replicato a distanza di 24 ore sempre in slalom. Sulle nevi di Schilthorn-Muerren, in Svizzera, la classe 2009 napoletana si era presentata ieri al cancelletto di partenza e aveva lasciato tutti a bocca aperta.

Concluso al quarto posto la prima manche, col il n.82, l’azzurra aveva messo in scena una stratosferica run-2, che aveva portato al successo davanti a una folta schiera di atlete elvetiche. La prima del gruppo svizzero è stata Elyssa Kuster, distanziata di 0″44, davanti alla connazionale Minna Bont (+0″83).

Oggi c’è stata la replica, ma in condizioni completamente diverse da quelle di ieri visto che si è gareggiato in condizioni meteorologiche non semplice per via della neve. Non è un caso che il via della gara sia stato ritardo, portando tra l’altro alla cancellazione della gara maschile in programma.

La sedicenne, cresciuta nello Sci Club Vesuvio, ha fatto il vuoto col pettorale n.63, rifilando un distacco di 1″00 alla rossocrociata Sarina Doerig e 1″08″ all’altra svizzera Lara Bianchi. Nella seconda manche ha completato l’opera, trionfando col crono di 1’40″36 a precedere Doerig (+0″45) e Kuster (+0″48). In questo modo, Giada ha abbassato i suoi punti FIS, confermando i 23,00 di ieri, con la possibilità di debuttare in Coppa Europa a dicembre.

In un periodo in cui l’Italia femminile sta faticando nelle discipline tecniche, una ventata di freschezza arriva dal Meridione, viste le origini e la formazione tecnica di D’Antonio. Un talento cristallino che ha già raggiunto traguardi importanti in campo internazionale come il “Trofeo Pinocchio”. Nata come slomista-gigantista, tra i rapid gates ha fatto vedere cose importanti e questa serie di risultati in Svizzera rafforza la considerazione che si ha di quest’atleta.