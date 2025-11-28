Dove vedere in tv Italia-Scozia, Europei curling 2025: orario finale terzo posto, programma, streaming

L’Italia affronterà la Scozia nella finale per il bronzo degli Europei 2025 di curling maschile. La nostra Nazionale ha perso di misura la semifinale contro la Svizzera e dunque se la dovrà vedere con i britannici, che sono invece stati battuti dalla Svezia del fenomeno Niklas Edin nel primo match da dentro o fuori di questa rassegna continentale.

L’appuntamento è per venerdì 28 novembre alle ore 18.00 sul ghiaccio di Lohja (Finlandia), dove il quartetto tricolore proverà a salire sul gradino più basso del podio per la quinta volta nella storia dopo esserci riuscito nel 1979, 2018, 2021, 2022. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, Bruce Mouat e compagni hanno avuto la meglio nell’incontro che ieri ha chiuso il round robin.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella dovranno dimenticarsi la delusione per l’epilogo del confronto con i rossocrociati e provare a battere i Campioni del Mondo in un incontro importante anche per il morale in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti poco più di due mesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Scozia, finale per il terzo posto agli Europei 2025 di curling maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su The Curling Channel, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA, FINALE TERZO POSTO EUROPEI CURLING

Venerdì 28 novembre

Ore 18.00 Italia vs Scozia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.