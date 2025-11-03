CalcioSport in tv
Dove vedere in tv Inter-Kairat, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Dopo la soffertissima vittoria contro il Verona, l’Inter è pronta a voltare pagina mettendo da parte i pensieri relativi alla Serie A per tornare a concentrarsi sul cammino relativo alla Champions League 2025-2026.
Dopo le prime tre brillanti vittorie in Europa, mercoledì 5 novembre alle ore 21.00, la squadra di Chivu potrà beneficiare – almeno sulla carta – di un turno ancora favorevole, visto che i nerazzurri affronteranno a San Siro i kazaki del Kairat Almaty, alla prima avventura a questo livello.
Come seguire il match in tv? Il match tra Inter e Kairat sarà visibile, mercoledì 5 novembre dalle ore 21.00, in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.
PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025
Mercoledì 5 novembre
Ore 21.00 Inter-Kairat
