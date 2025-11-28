CurlingSport Invernali
Curling, l’Italia sbatte contro la Scozia nella finalina agli Europei. Sfuma la medaglia di bronzo
Per il terzo anno consecutivo la Nazionale italiana di curling maschile finisce fuori dalla top 3 ai Campionati Europei. La formazione azzurra ha infatti perso la finalina valida per la rassegna continentale in fase di svolgimento sul ghiaccio di Lohja in Finlandia, cedendo il passo alla Scozia con un sonoro 3-9.
Un match a senso unico quello appena andato in archivio, cominciato tuttavia con delle premesse discrete. Nel primo end infatti Joel Retornaz e compagni avanzano di un punto, subendo però immediatamente il comeback di Mouat, il quale mette a referto il 2-1 effettuando così il contro sorpasso.
Dopo una terza ripresa terminata con un nulla di fatto, gli scozzesi aumentano il vantaggio di una unità grazie ad una mano rubata alzando poi gli scudi nel turno successivo, costringendo gli azzurri a marcare un solo punto.
La svolta che indirizza definitivamente la disputa arriva al sesto end, momento in cui il team scozzese lascia tre pietre in zona punti, concretizzando così la fuga. Sul parziale di 6-2 l’Italia va in bambola, tanto da non andare oltre il singolo sigillo al settimo. Mouat attiva quindi il Killer Instinct e, all’ottavo round, capitalizza un’ottima manovra di gioco e segna tre timbri utili per 3-9. Niente da fare dunque per i nostri ragazzi, i quali salutano la partita con due end di anticipo, lasciando la terra nordica con un quarto posto.