Curling, la Svezia vince gli Europei dopo un lungo digiuno! Niklas Edin maestro sconfinato, Svizzera ko

La Svezia ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei 2025 di curling maschile, sconfiggendo la Svizzera per 5-4 all’extra-end nella finale andata in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Gli scandinavi avevano chiuso il round robin al quarto posto (perdendo anche contro l’Italia nella fase a gironi), ma poi è emersa tutta la loro caratura tecnica nei match da dentro o fuori: ieri avevano regolato la Scozia in semifinale e oggi hanno prevalso sugli elvetici al termine di un confronto particolarmente serrato.

Festa grande per un fuoriclasse infinito come lo skip Niklas Edin, che a 40 anni ha avuto modo di arricchire il proprio palmares: Campione Olimpico a Pechino 2022, sette volte Campione del Mondo (l’ultima nel 2022) e Campione d’Europa in ben otto occasioni (l’ultima prima di oggi risaliva al 2019). Ad affiancare una delle grande icone di questo sport sul gradino più alto del podio c’erano i suoi più fidati compagni di squadra: il vice-skip Oskar Eriksson, il second Rasmus Wranaa e il lead Christoffer Sundgren.

La Svezia si riscatta dopo le finali perse nel 2021 e nel 2023, tornando a fare festa in campo continentale dopo sei anni (sempre con questo quartetto), quando regolò sempre i rossocrociati nel confronto che metteva in palio la medaglia d’oro. Si tratta della tredicesima apoteosi europea della storia per i gialloblù, che si portano a tre titoli di distacco dalla Scozia, leader dell’albo d’oro. Per Yannick Schwaller e compagni, invece, arriva una sconfitta in finale dopo aver perso quella degli ultimi Mondiali la scorsa primavera.

La partita si è giocata sul filo dell’equilibrio: la Svezia ha messo a segno un punto nella frazione d’apertura, poi la Svizzera ha optato per tre mani nulli consecutive e nel quinto end gli scandinavi sono riusciti a strappare il martello portandosi sul 2-0 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio si è consumato un botta e risposta serratissimo: un punto a testa tra sesto e nono parziale, così la Svezia si è presentata sul 4-2 nell’ultimo end. La Svizzera ha osato nel decimo end, ha messo a segno due punti e ha così impattato (4-4), trascinando la contesa all’extra-end. Nel parziale decisivo Edin e compagni hanno approfittato del vantaggio dell’ultimo tiro e hanno vinto. gli Europei.