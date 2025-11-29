Com’è andata la Ferrari oggi in Qatar? Risultati da incubo tra Sprint e qualifiche

Chi pensava che la Ferrari fosse destinata a rialzarsi in Qatar dopo aver toccato il fondo tra Interlagos (doppio ritiro) e Las Vegas (Leclerc 9° e Hamilton 20° in qualifica sul bagnato) ha dovuto ricredersi seguendo l’andamento delle prime due giornate del weekend al Lusail International Circuit, sede del penultimo round stagionale del Mondiale 2025 di F1.

Dopo la pessima Sprint Qualifying del venerdì, che ha visto la Scuderia di Maranello archiviare un nono posto con Charles Leclerc ed un diciottesimo con Lewis Hamilton, quest’oggi non è arrivata la reazione sperata ed il trend è rimasto sostanzialmente invariato. Nella gara breve il monegasco ha pagato a caro prezzo una brutta partenza sprofondando nelle retrovie e restando ampiamente fuori dalla zona punti proprio come il veterano inglese, 17° dopo essere scattato dalla pit-lane.

La squadra emiliana ha deciso in pratica di utilizzare la Sprint come una sessione aggiuntiva di prove libere per effettuare delle modifiche al set-up della SF-25 in modo da consentire al sette volte campione iridato di trovare un assetto più competitivo in vista della qualifica. Una scelta che a conti fatti non è stata sufficiente per ribaltare la situazione, infatti Hamilton ha rimediato la terza eliminazione di fila in Q1.

Il quarantenne di Stevenage ha fatto fatica ad estrarre tutto il potenziale (non elevato, va detto) della sua macchina, pagando un gap di circa tre decimo e mezzo dall’altra Ferrari ed uscendo subito di scena con una mesta 18ma piazza. Sessione estremamente difficile anche per Leclerc, che le ha provate tutte anche a livello di assetto correndo tanti rischi e accedendo per un soffio al Q3 senza riuscire poi a fare meglio di un deludente decimo posto. Uno scenario a dir poco desolante per il Cavallino nel deserto di Lusail.