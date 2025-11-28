Charles Leclerc: “Potevo essere in top-5 nelle qualifiche Sprint, ma un pilota mi ha rallentato”

Charles Leclerc ha concluso in nona posizione le qualifiche Sprint del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail (Qatar) il monegasco ha cercato di spingere la Ferrari oltre i limiti tecnici che caratterizzano la SF-25. Si pensi al 18° crono siglato dal suo compagno di squadra, Lewis Hamilton.

Bravo a superare i tagli della SQ1 e della SQ2, Leclerc si è giocato le sue carte, ma nell’ultimo tentativo non è riuscito a massimizzare la prestazione come avrebbe voluto e potuto anche per via di alcuni problemi di traffico. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il ferrarista.

“La nostra qualifica poteva andare meglio: credo che oggi ci fosse il potenziale per essere nella top cinque. Purtroppo, prima dell’ultimo tentativo il pilota davanti a me ha rallentato entrando in curva 15, così non sono riuscito a creare abbastanza margine e ho iniziato il giro troppo vicino a lui, venendo di conseguenza disturbato“, ha raccontato Charles.

“Fa parte del gioco, ma per noi è stato un peccato. Domani darò il massimo nella gara Sprint: spero di poter lottare e mettere in scena dei bei duelli“, ha concluso. Sprint in cui sarà in pole-position l’australiano Oscar Piastri (McLaren) a precedere i due britannici George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren). Quarto un sorprendente Fernando Alonso (Aston Martin), mentre solo sesto l’olandese Max Verstappen, dietro anche dal compagno di squadra in Red Bull, Yuki Tsunoda. Settima piazza per Kimi Antonelli (Mercedes).