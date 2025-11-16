Carlos Alcaraz: “Felice della performance, complimenti a Sinner perché torna ogni volta più forte”

Carlos Alcaraz deve rinviare l’appuntamento con la vittoria alle ATP Finals. Lo spagnolo, attuale numero 1 del mondo, stavolta deve cedere a Jannik Sinner in due tiratissimi set. Il tutto dopo una delle sue migliori settimane indoor, anzi forse la sua migliore, fermata solo da un uomo che, nei palasport, semplicemente non perde più.

Alcaraz fa fatica a parlare, e sorride anche perché ha ricevuto il coro nei suoi confronti da un pubblico sempre sportivissimo: “Sono molto felice di come ho giocato, della performance. Ho giocato con qualcuno che indoor non perde da due anni, significa quanto grande sei. Complimenti a te, al tuo team, per il tuo lavoro, per come sei tornato ancora più forte dopo ogni sconfitta. Non ne hai molte, ma torni sempre più forte“.

E poi ancora sul suo team: “Ora il tempo è di riposarsi, anche io dovrò riposarmi. Sarò pronto anche io per l’anno prossimo. Trofeo meritatissimo. Ringrazio la mia famiglia, le persone del mio team, mi sento fortunato ad averle. Ho lasciato tutto sul campo, abbiamo vinto molti trofei insieme. Stavolta non ci è andata bene, ma torneremo sempre più forti“.

Una nota dovuta rispetto al pubblico torinese: “Questi tifosi sono stati incredibili per Jannik, me l’aspettavo, ma sono stati anche molto rispettosi. Davvero tantissime grazie, per tutta la settimana, è stata un’emozione incredibile. Ci vediamo il prossimo anno!“