Calendario Mondiali karate 2025: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2025 di karate sono ormai in rampa di lancio. La città de Il Cairo è pronta ad ospitare la rassegna iridata al termine di una stagione assai intensa che vivrà il suo clou sui tatami egiziani.

Si assegnato titoli planetari e medaglie, tanto nel kata quanto nel kumite, senza dimenticare il parakarate. Un calendario, quello della rassegna globale, che sarà molto fitto: da giovedì 27, con le prime eliminatorie e gli ottavi di finale dei vari tornei, a domenica 30 novembre, quando sarà il momento delle finali.

Di seguito il recap del calendario dei Mondiali 2025 di karate. L’evento potrà seguirsi integralmente in streaming sul canale Youtube della WKF. In occasione della giornata delle finali, 30 novembre, Sky Sport Max proporrà la visione degli atti decisivi in tv, mentre in streaming si potranno seguire gli incontri su Rai Play (gratuitamente) e sulle piattaforme NOW e Sky GO.

CALENDARIO MONDIALI KARATE 2025

Giovedì 27: eliminatorie e ottavi per kata femminile e kumite −60kg, −50kg, −67kg, −55kg, −75kg;

Venerdì 28: eliminatorie e ottavi per kata maschile e kumite −61kg, −84kg, −68kg, +84kg, +68kg;

Sabato 29: tutte le gare di Parakarate; quarti e semifinali delle categorie senior;

Domenica 30: finali per il bronzo e per l’oro e assegnazione dei titoli mondiali.

PROGRAMMA MONDIALI KARATE 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali in diretta tv domenica 30 novembre su Sky Sport Max

Diretta streaming: diretta integrale della manifestazione sul canale Youtube della WKF, diretta delle finali di domenica 30 novembre su Rai Play, NOW e Sky GO.