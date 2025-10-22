Scopri il lato più vero e intenso di Duran, uno dei protagonisti più amati del pugilato italiano . In questa intervista, ci racconta la sua passione, i momenti più duri e la forza mentale che serve per restare in cima. Un viaggio tra allenamenti, sogni e disciplina, alla scoperta di cosa significa davvero vivere da pugile Non perderti questo episodio pieno di energia e ispirazione! #Pugilato #BoxeItaliana #Duran #Intervista #SportMotivation #FocusSport #AliceLiverani #BoxingLife #Motivazione #Sportitalia ️ Conduce Alice Liverani