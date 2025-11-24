Basket femminile: Italia ai Mondiali Under 17 2026 per rinuncia della Serbia

Come emerso dalle notizie provenienti dall’ultimo Consiglio Federale, l’Italia avrà un’ottava competizione giovanile da disputare quest’estate, che si va ad aggiungere ai sei Europei, tre per parte (Under 16, Under 18, Under 20), e ai Mondiali Under 17 maschili. Il nostro Paese sarà in gara anche ai Mondiali Under 17 femminili.

L’approdo arriva perché la Serbia, che era arrivata quinta agli ultimi Europei di categoria sconfiggendo proprio le azzurre nella finale per il 5°-6° posto, ha deciso di rinunciare al viaggio a Brno, dove dall’11 al 19 luglio prossimi si giocherà la rassegna iridata giovanile.

Spazio dunque all’Italia, che giocherà per la sesta volta questa manifestazione da quando è stata varata la formula Under 17. Il miglior risultato resta il secondo posto del 2016. Di quella squadra facevano parte Costanza Verona, Martina Fassina, Valeria Trucco, Lorela Cubaj e Sara Madera, oggi tutte colonne della Nazionale maggiore. Quattro di loro (Verona, Fassina, Cubaj e Madera) sono state grandi protagoniste del bronzo del Pireo pochi mesi fa.

Questi i Paesi al via dell’edizione 2026 dei Mondiali femminili Under 17 oltre all’Italia: Cechia (Paese ospitante), Canada, Colombia, Messico, USA, Germania, Lettonia, Serbia, Slovenia, Spagna, Egitto, Costa d’Avorio, Australia, Cina, Giappone e Nuova Zelanda.